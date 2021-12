Fernández a los trabajadores de Casa Rosada en el brindis de fin de año: “Hicieron lo necesario para que el Estado no se detenga”

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a los trabajadores de la Casa de Gobierno, ante quienes destacó que “hicieron lo necesario para que el Estado no se detenga” durante la pandemia de coronavirus, y afirmó que su deseo para el año próximo es que “este tiempo difícil quede atrás y no haya sido en vano”.

”Si después de semejante experiencia no hacemos lo necesario para terminar con tanta injusticia, con tanta desigualdad, entonces todo habrá sido en vano. Yo no quiero que haya sido en vano, y la responsabilidad sobre eso no es sólo de un Presidente, sino de cada uno de nosotros”, dijo Fernández al saludar a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de las fiestas de fin de año.

“Para con ustedes solo tengo gratitud”, les dijo el jefe de Estado en el encuentro que se realizó en el Patio de las Palmeras, donde estuvo acompañado por los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Juan Ross, además de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando Navarro.

”Cada una y cada uno de ustedes hicieron lo necesario para que todo siga adelante, para que el Estado no se detenga, para que las cosas funcionen, y todo funcionó”, remarcó el mandatario. En el encuentro, el Presidente señaló que “ha sido un primer año (de gobierno) muy difícil y el segundo también”, en una etapa en la cual “estuvimos permanentemente asediados por un virus que no nos dejó vivir la vida tal cual nos hubiera gustado vivirla”.

“Ahora que el tiempo más ingrato ha quedado atrás, les pido que sigamos cuidándonos para no detener nuestras vidas, para que la economía no se detenga, para que los trabajos sigan floreciendo”, añadió a continuación. Tras agradecer a los trabajadores de la Casa Rosada por su acompañamiento, manifestó que valora “mucho el trabajo público” así como “al trabajador público, porque sé que en su inmensa mayoría es gente honesta, que da todo de sí para servir al otro”

“Les pido que sigan poniendo todo el esfuerzo y todo el empeño que han puesto hasta ahora, con la ética con la que lo han hecho hasta ahora, y les agradezco a cada uno de los que trabajó acá en ese tiempo tan difícil. Gracias, porque los necesitábamos y no se quedaron en sus casas”, agregó.

“Vinieron a seguir trabajando, a poner el esfuerzo que cada uno pone en su lugar de trabajo para que el Estado no se paralizara y todo siguiera moviéndose”, dijo luego. El Presidente también agradeció “a los que trabajaron en la salud, en el hospital público ayudando y atendiendo a los que caían enfermos, a cada uno de los que trabajaron en la seguridad, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, y al personal civil” y aseveró: “Hicieron mucho por los argentinos, muchísimo, y los argentinos nunca olvidaremos el esfuerzo”.

”Hoy por lo menos podemos estar más juntos que el año pasado y terminar el año un poco más tranquilos, aunque debemos seguir cuidándonos con el barbijo puesto”, dijo, y tras indicar que esperaba que ?estén todos vacunados y si alguno no lo hizo”, los invitó “a que se vacune por el bien propio y el de los demás”.

Asimismo comentó que “en ese tiempo donde la pandemia nos atacó, descubrimos muchas cosas: la primera fue lo injusto del mundo donde vivimos y de la sociedad donde vivimos?, por lo cual exhortó a “pensar y reflexionar” para adoptar una actitud de “terminar con tanta desigualdad y tanta injusticia”.

”Somos parte de una humanidad que vivió algo que la humanidad habitualmente no vive: ser asediada y perseguida por un virus que nos enferma y nos mata, y por ahí no nos dimos cuenta, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes en un tiempo donde millones murieron”, concluyó su mensaje. Cuando uno de los trabajadores, ubicado en el primer piso, le agradeció por el bono de fin de año para los estatales, Fernández le señaló: “Nada compañero, se lo merecen y merecen mejores sueldos y vamos a ir mejorando los ingresos”.

Por último, Fernández pidió que en el momento del brindis en estas fiestas de fin de año “lo hagamos por los que ya no están, por los que van a venir, por nosotros, sobrevivientes, y por el deber que nos cabe de hacer una sociedad mejor que la que existía cuando la pandemia asomó entre nosotros y un país más justo”.