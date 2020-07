Feriado puente, espionaje, Gutiérrez, contagios y falta de temas hacen que el Congreso se tome unas semanas de respiro

Ni el Senado y ni Diputados tienen previsto realizar sesiones esta semana, que es corta porque el jueves empieza el feriado puente del 9 de julio; y probablamente tampoco lo hagan la semana próxima.

No solamente no hay temas importantes por tratar, sino que el ruido político por las causas judiciales de espionaje y la violenta muerte de Fabián Gutiérrez tampoco generan un escenario propicio para la apertura virtual de los recintos.

En Diputados, a todo ese cóctel político institucional se le suma cierto temor por los contagios de tres diputados nacionales que estuvieron presentes de manera física en el recinto en las últimas sesiones: el massista Carlos Selva, el macrista Julio Sahad y el radical Miguel Bazze.

A ellos se les suman los kirchneristas Walter Correa y Federico Fagioli, aunque a diferencia de los otros tres ellos vienen participando de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios, en la provincia de Buenos Aires.

Temas

El Senado tiene en carpeta empezar a debatir en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera, la media sanción al proyecto que establece el régimen de teletrabajo. Pero por ahora no hay novedades.

La iniciativa fue aprobada por la contundente diferencia de 251 votos afirmativos a uno negativo, del macrista neuquino Francisco Sánchez.

Pero en el Senado el resultado podría no ser tan amplio.

Según pudo saber Los Andes, los senadores de Juntos por el Cambio ya están estudiando la letra del texto que recibieron de la Cámara Baja y hay “hay muchas dudas del modo en que salió eso, con un consenso forzado”, que a su criterio supera a una discusión sesuda sobre las convenientes de tal legislación.

Además de los resquemores de este interbloque opositor, pocas cosas positivas le ven en el mundo de los abogados laboralistas al proyecto de ley de teletrabajo: creen que es una iniciativa insuficiente desde la óptica del resguardo de los derechos de los trabajadores, de trámite parlamentario apresurado, y redundante respecto de la normativa ya vigente: la ley de Contrato de Trabajo.

Pero los senadores no debatirán este asunto esta semana y no se sabe si lo harán en la siguiente. Muchos de ellos aprovecharán este feriado puente de cuatro días para hacer turismo interno en sus provincias, en las que por supuesto no rige el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que sí se mantendrá en vigencia hasta el viernes 17 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, General Roca (Río Negro) y Neuquén capital.

Impuesto a la riqueza

Dentro de una semana, según lo anunció el periodista Jorge Verbitsky, cercano al oficialismo, el Frente de Todos finalmente presentará el proyecto de ley que crea una contribución especial de los ricos. Como se trata de un impuesto, la cámara de origen debe ser Diputados y el Senado actúa como cámara revisora.

Según el blog de Verbitsky, El Cohete a la Luna, los diputados que están detrás de la iniciativa son Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque Frente de Todos; Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, y Hugo Yasky, sindicalista docente y líder de la CTA de los Trabajadores.

La redacción fue motivo de consultas con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está esperando respuestas afirmativas a la última oferta que realizó esta semana para concretar la renegociación de la deuda externa.

El ingreso de ese proyecto a la Cámara Baja será motivo de discusión con Juntos por el Cambio, que tiene el 45 por ciento de las bancas y se resiste a discutir bajo modalidad virtual asuntos de grueso calibre político.

En Diputados sí están esperando que el Poder Ejecutivo les envíe un proyecto para una moratoria muy amplia, con el fin de que los contribuyentes se pongan al día y que, de esta manera, el Estado pueda subir la recaudación, que vino cayendo en estos últimos meses debido a la parálisis de la economía ocasionada por la cuarentena; y la ampliación del Presupuesto.

Por lo pronto, Diputados tiene previsto trabajar en comisión este martes proyectos que declaran la emergencia en el sector turístico.

La comisión es presidida por el mendocino Alfredo Cornejo, quien tiene una iniciativa en el mismo sentido. De llegar a un acuerdo, podría ser uno de los temas a debatir en una futura sesión que, en general, no creen que sea antes del viernes 17, cuando vence la última prórroga de la cuarentena decretada por el presidente Fernández para Buenos Aires.

Tanto en Diputados como en el Senado admiten que no creen que vayan a votarse leyes por lo menos dentro de las próximas dos semanas.