Feria minera en Canadá: más de 20 empresas se mostraron interesadas por proyectos en Mendoza

El gobierno de Mendoza participó de la edición 2023 de la Feria PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) que se llevó adelante en Toronto, entre el 5 y 8 de marzo. Se trató de uno de los eventos mineros más importantes del mundo, del cual participaron 2500 empresas.

En ese contexto, el enviado de la provincia fue el gerente general de la empresa estatal PRC, Emilio Guiñazú, quién se encargó de presentar 38 proyectos de exploración en nuestro territorio y el resultado fue positivo: unas 23 empresas se mostraron interesadas, según confirmó a Los Andes.

El funcionario destacó que “Mendoza tiene un potencial que se puede explotar” dentro de las limitaciones que impone la Ley 7722 y consideró que tras la aprobación legislativa de Cerro Amarillo y la puesta en marcha del proyecto Hierro Indio, el panorama cambió para atraer inversionistas.

En ese sentido, graficó que es el momento de “dejar de llorar por lo que no hemos podido hacer” y que existe un banco de iniciativas importantes a desarrollar, mayormente en Malargüe. Cabe señalar que de esos casi 40 proyectos presentados, algunos pertenecen a PRC y otros a terceros. Un gran número corresponde a emprendimientos de cobre.

Los proyectos presentados en la feria minera. Foto: Twitter

Fueron empresas junior las que se reunieron con Guiñazú y le solicitaron información sobre la cartera de proyectos. De hecho, con algunas de ellas consiguió pautar visitas a Mendoza. Se trata de una primera instancia de acercamiento que no asegura una negociación como tal, pero el exsubsecretario de Minería la destacó como un importante avance.

En el mismo evento, se presentó la flamante empresa estatal Impulsa Mendoza SA, que fue lanzada la semana pasada por el gobernador Rodolfo Suárez como sucesora de PRC, en la gestión de inversiones mineras.

Guiñazú aseguró que la compañía aún no funciona como tal, ya que todavía resta esperar la venta de la empresa que gerencia y el correspondiente traspaso de activos. Por otro lado, no confirmó si asumirá efectivamente como CEO, aunque todo indique que ocupara el cargo naturalmente como lo hace en PRC.

Sin ir más lejos, el directorio de Impulsa Mendoza es el mismo que esa compañía: el presidente es el ministro de Economía, Enrique Vaquié; el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, vicepresidente; y Mario Isgró, titular de la cartera de Infraestructura, aparece como director titular.

Los cruces entre radicales y el PRO por Impulsa Mendoza

La interna vigente entre el radicalismo y el PRO liderado por Omar De Marchi sigue acumulando capítulos con las elecciones de trasfondo y esta semana el conflicto se trasladó a la creación de la empresa estatal Impulsa Mendoza.

Ayer el precandidato a gobernador apuntó contra la “dudosa legitimidad de su creación” y aseveró que se “es fácil jugar a empresario con el dinero de la gente”. Entre varios reparos más, pidió explicaciones al Gobierno porque “no se alcanza a comprender cuál es el objetivo real” de la empresa.

Ante esto, se desataron dos cruces entre legisladores provinciales de la UCR y del PRO en Twitter. Uno fue entre Marcelo Rubio y Rolando Baldasso, y el otro entre Natacha Eisenchlas y Germán Vicchi, respectivamente.

Rubio ensayó un hilo con respuestas a De Marchi y aseguró que “Impulsa Mendoza es una continuación de PCR SAU y su activo se conformará una vez que se encuentre socio para explotar sales de Potasio. Cuando sea transferido a inversionistas las acciones se transfieren a la Provincia: solo ahí será necesario una Ley que ratifique el decreto”.

También afirmó que “no se crea ninguna empresa del Estado, ni habrá nuevos empleados o que el Estado utilice más fondos. Es simplemente una herramienta jurídica que las mismas personas que hoy trabajan para vender PRC deben ocuparse de constituir”.

Y para cerrar, parafraseó al precandidato a gobernador con ironía: “Es fácil jugar a ser candidato cuando se desinforma a la gente”.

Ante esto, Baldasso le salió al cruce a Rubio con una serie de preguntas. “¿Si es una empresa privada, por qué designaron por 3 años a 3 ministros que luego del cambio de gestión continuarán? ¿Lo harán gratis? Si no tiene gastos del estado...”

“Los bienes que tiene PRC, se les dio al Gobierno de la Provincia, por lo tanto son públicos e implican que su manejo y control debe estar auditado. ¿Quién va a auditar? ¿Qué síndicos representen a los mendocinos? ¿Además del partido gobernante, quién está enterado?”, arremetió el presidente de la Comisión de Hidrocarburos y Minería del Senado.

Mientras tanto, en el otro ring, la senadora radical Eisenchlas dirigió sus críticas hacia De Marchi y manifestó que no hay “segundas intenciones” en Impulsa Mendoza, sino “en aquellas mentes acostumbradas a la mirada corta” y “anteponer los intereses partidarios al bienestar general”.

Y entonces el legislador Vicchi salió en defensa de su líder y le contestó: “Me parece que no es una mirada corta sino al contrario. No mostraron aciertos con Potasio Rio Colorado, ni IMPSA. Pudieron buscar otras alternativas, como por ej. modificar el objeto social de EMESA. Tampoco es cierto que no tenga costos”.