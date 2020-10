Federico Zamarbide: “Las restricciones del gobierno de San Luis han generado un desastre económico”

En la sesión de este miércoles de la cámara Baja de la Nación, el diputado nacional por Mendoza, Federico Zamarbide, pidió una moción de privilegio en contra el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Considerando, principalmente, que desde que comenzó la cuarentena el jefe de estado puntano “ha sido una máquina de impedir el ejercicio de derechos constitucionales”.

Aquí, un desglose completo de la moción solicitada por el legislador Zamarbide en la sesión virtual de hoy. “Las suspensiones de garantías constitucionales ejercidas por el gobierno de Rodríguez Saá sólo podrían ser contempladas mediante declaración del estado de sitio en la provincia, según el artículo 23 de la constitución nacional. Veo afectada la función de todo el cuerpo, ya que en una provincia hay cercenamiento de garantías constitucionales para sus habitantes y para los de provincias vecinas que allí deben trabajar o transitar”.

Además, el diputado sureño citó ejemplos de lo que sucede en San Luis, comenzando por la violación del derecho a trabajar, garantizado en el artículo 14 de la constitución nacional. “Productores de Mendoza, Córdoba y La Pampa que poseen, alquilan o trabajan campos en San Luis han sido sometidos durante meses a medidas absurdas, que no tienen ningún sentido sanitario. Han tenido que hacer manifestaciones durante cinco días para que el país viera el problema”, remarcó Zamarbide.

A continuación, hizo referencia a la gente de trabajo “que ha hecho grande a este país y creo que tenemos que acompañarlos. Y más aún, cuando se trata de actividades consideradas esenciales en el marco de la pandemia. Esto no afecta solamente a esos productores, afecta también a transportistas y perjudica la logística de todo el país. No se garantiza el derecho a trabajar y a transitar por rutas nacionales si una ruta se cierra y te dicen que tenés que ir por otra, que implica una vuelta de 600 kilómetros. No se garantiza el derecho a trabajar si tenés que esperar seis horas para ingresar a una provincia”, afirmó el diputado de Juntos por el Cambio.

A su vez, como parte de la moción, Zamarbide describió con ejemplos concretos cómo se vieron afectados los bomberos que tuvieron que esperar porque no querían dejarlos pasar para ir a combatir los incendios que están lamentablemente todavía ocurriendo en Córdoba.

“Más de 25 dotaciones de bomberos voluntarios, entre ellos también de achiras, se toparon con la burocracia del gobierno puntano, que los retuvo más de 4 horas, aduciendo errores en los papeles que presentaban en el límite provincial sobre ruta 30”, “La intención de estos bomberos no es otra que colaborar con los incendios que se están desarrollando en San Luis y que al descontrolarse cruzaron el límite provincial poniendo en riesgo localidades de Córdoba”, citó el diputado, considerando esta situación como demencial.

También, expresó que junto a su par, el diputado Cano, han pedido que el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se presente en la cámara para explicar qué medidas se tomaron “para garantizar el derecho a trabajar y transitar entre las distintas provincias, por supuesto de quienes cumplan con las condiciones sanitarias previstas por el Estado nacional”.

En la misma línea, Zamarbide señaló que los diputados Riccardo y Cacace, de San Luis, presentaron proyectos sobre el tema de las restricciones de la provincia porque esto también afecta a los puntanos. “Creo que el gobierno de San Luis y el gobierno Nacional tienen que respetar y valorar a la gente de trabajo”, subrayó.

Para ir cerrando su discurso en la sesión, el diputado radical recordó en detalle qué tienen que hacer los productores para poder ingresar a la vecina provincia, liderada por Rodríguez Saá:

· Registrarse en la página del ministerio de producción y del campo de la provincia.

· Llenar 2 formularios.

· Mandar un mail a un funcionario explicando por qué no se puede posponer el ingreso al campo. El funcionario puede o no aceptarlo.

· Hacer 2 PCR de Covid-19, pagando por adelantado.

· Tener un rastreador satelital en el vehículo.

· Georreferenciar el camino de entrada al campo.

· Presentar un mapa que indique adónde se va a dormir.

· Poner un cartel de aislamiento en el vehículo.

· Poner un cartel de aislamiento en la tranquera del campo.

· El trámite dura 10 días y cuesta 17 mil pesos

“Lo peor es que todas estas medidas sólo generan que los productores busquen caminos alternativos para ingresar a San Luis y se los persigue hasta con aviones a gente que va a trabajar. Tenemos un resultado imposible en Argentina; que combina la cuarentena más larga del mundo con la mayor cantidad de muertos cada millón de habitantes. Las restricciones absurdas no han dado ningún resultado sanitario, pero sí han hecho un desastre económico. Esperamos que se modifiquen rápidamente estas medidas sin sentido, los argentinos necesitan trabajar”, cerró Zamarbide.