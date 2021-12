Falta de sintonía entre el Gobierno provincial y la Legislatura por las pistolas Taser

La Legislatura de Mendoza se encuentra discutiendo la regulación del uso de armas electrónicas no letales, también conocidas como pistolas Taser, para que sean adquiridas por la Policía de Mendoza. No obstante, si bien la iniciativa se trató en comisiones, el gobernador Rodolfo Suárez afirmó que no tiene sentido la discusión porque no se pueden conseguir estas pistolas.

“No hay pistolas Taser para conseguir. No podemos discutir algo que no existe en el mercado en este momento. Es una discusión que no tiene sentido darla ahora“, manifestó ayer al mediodía el mandatario mendocino al ser consultado sobre el proyecto.

Remarcó que estas armas “son caras, no hay y tiene que ver con lo que pasa en Argentina que estamos aislados y con poca vinculación con el mundo”.

Sin embargo, dijo que está bien que llegado el momento se apruebe una Ley para su uso, pero que esa es otra discusión, ya que “hoy en el mercado no hay”.

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez

Precisamente este martes se había reunido la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados y dio despacho a una iniciativa del legislador Álvaro Martínez (PRO) que propone la incorporación, uso y regulación de armas electrónicas no letales con el fin de adquirirse para la Policía de Mendoza.

La iniciativa resalta que “la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a la Policía de Mendoza una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”.

La eventual norma plantea la obligación de realizar un entrenamiento especial para los y las miembros de la fuerza de seguridad que sean designados para usarlas. Destaca que existirá un protocolo de actuación para evitar posibles excesos que pudiesen originarse y, a su vez, subraya que estos dispositivos electrónicos disponen de una “memoria interna” que graba y contabiliza las veces que ha sido utilizada.