Falleció la esposa del ex intendente de Malargüe Jorge Vergara

Falleció Iris Ruiz, la esposa del ex intendente de Malargüe Jorge Vergara. La mujer estaba enferma desde hace unos años. En 2017, Vergara acudió a la ayuda de la presidenta del Concejo Deliberante para cumplir las funciones municipales porque estaba ocupado atendiendo los problemas de salud de su mujer.

Ante los rumores de que estaba de licencia, él mismo aclaró que solo estaba ausenten para estar cerca de Iris. “No tengo licencia, estoy trabajando con el presupuesto y hoy estoy cumpliendo con las actividades oficiales que me corresponden, le he pedido a la presidenta del Concejo Deliberante que me ayude a atender el público que viene todo los días a solicitar distintas cosas, y ella los atiende en mi despacho porque yo estoy trabajando afuera”, dijo en ese momento durante un acto de aniversario del departamento.

“También estoy afuera porque estoy atendiendo a mi esposa porque me debo a ella, la respeto y la quiero. Es un tema que no voy a negociar, el bienestar de mi esposa o de mi familia. Yo me preocupo mucho por el pueblo de Malargüe, y lo quiero y por eso estoy acá, a esta altura de mi vida estoy prestando un servicio, estoy haciendo un servicio militar más y, lo estoy haciendo con el mayor de los gustos, pero no me pidan que desatienda los afectos más íntimos que tengo, el amor de la vida que es mi esposa”, agregó.

Vergara podía presentarse a la reelección pero prefirió dar un paso al costado y dejarle lugar a las nuevas generaciones. En las elecciones de 2019, ganó Juan Ojeda el candidato de Laura Montero.

La noticia trascendió a través de la redes sociales. Y fue la coordinadora de diversidad sexual de la provincia, Fernanda Urquiza, la que confirmó el fallecimiento.