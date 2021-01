Murió José Pampuro, ex ministro kirchnerista que se desempeñaba como director del Banco Nación

El ex ministro de Defensa José Pampuro, quien acompañó en el Gabinete al ex presidente Néstor Kirchner, murió hoy a los 71 años, informaron a Télam allegados al exfuncionario y ex legislador.

Según añadieron, Pampuro, que actualmente se desempeñaba como director en el Banco Nación, “falleció hoy temprano en el hospital Italiano”, y no está previsto que haya velatorio.

“Nos deja un hombre que siempre tuvo al diálogo y a la búsqueda de consensos como forma de hacer política. Mis condolencias, acompañamiento y abrazo a la familia, amigos y seres queridos de José Pampuro en este momento. QEPD”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Otro de los que se expresó fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: “Recibí con mucho dolor la noticia del fallecimiento del compañero José “Pepe” Pampuro, militante peronista, exministro de Defensa de Néstor e integrante del directorio del Banco Nación. Abrazo a la distancia a sus familiares y amigos”.

Por parte del radicalismo, el senador mendocino Julio Cobos recordó su paso en conjunto en el Congreso de la Nación: “Muy triste noticia. José Pampuro fue una gran persona, noble, trabajadora, siempre con un trato amable y cordial. Acompaño a su familia en este momento tan difícil. QEPD”.