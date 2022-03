Facundo Manes: “Macri y el FdT no pudieron unir a los argentinos y la UCR tiene una oportunidad enorme de hacerlo”

Tras dar el salto a la arena política en las últimas elecciones, Facundo Manes se ha posicionado como uno de los potenciales aspirantes a la Presidencia en 2023 dentro de Juntos por el Cambio. El diputado nacional de la UCR llegó a Mendoza en época de Vendimia y emprendió un tour de encuentros políticos con diferentes sectores para comentar su visión sobre la transformación que necesita Argentina.

El último jueves estuvo en San Rafael y fue una de las figuras del acto radical en tierras peronistas. Durante el viernes realizó una recorrida por la Plaza Independencia y la Peatonal, también se reunió con empresarios bodegueros en San Martín y por la tarde expuso en el Polo TIC, acompañado por el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Además de participar de los tradicionales actos vendimiales, el neurocientífico brindará este sábado a las 17 una charla abierta en la Plaza Independencia, junto al intendente Ulpiano Suárez.

En medio de esta ajetreada agenda, Manes concedió una entrevista al diario Los Andes.

-El acto del jueves fue un mensaje de unidad de la UCR, ¿cómo se logra consolidar esa unidad?

-La sociedad está ya muy cansada y no cree en nada. La pandemia nos quebró por dentro. El desafío de la dirigencia es convertir la resignación en esperanza, y esto excede a una persona, un partido y una coalición. El rol del radicalismo tiene que ser plantear un acuerdo programático, recorrer Argentina y tratar de inspirar a la sociedad resignada, para que en el 2023 se convoque desde el centro y no desde los extremos. El radicalismo puede convocar a una nueva mayoría centro-popular. Los desafíos que tenemos por delante son enormes y son mucho más importantes que las diferencias que tenemos entre nosotros y con miembros de otros partidos.

-¿Cómo tomó las críticas que le hicieron desde el PRO por quedarse en el recinto durante la Asamblea Legislativa?

-Yo no me quedé solo. Se quedaron la UCR, la Coalición Cívica, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer… La apertura de sesiones es un acto de la democracia, más allá de que yo no estoy de acuerdo con el presidente y con el rumbo del país. Aunque se hubiesen ido todos de la oposición, yo me hubiese quedado igual. Yo estoy acá para discutir el nuevo paradigma, no estoy para discutir críticas ni opiniones personales. Así que las críticas hablan más de quienes me criticaron que de mí.

-¿El candidato presidencial de JXC en 2023 saldrá del radicalismo?

-Cuando me pidieron ser candidato, vi un radicalismo de pie que quiere liderar la coalición y que está preparado para gobernar la Argentina en el 2023. La sociedad en el 2023 va a tener que elegir la semblanza de la oposición y el radicalismo va a dar esa batalla. Veo al radicalismo de pie y con ganas de liderar ese proceso, aparte es uno de los pocos que lo puede hacer. Desde el 2015 al 2019 gobernó el PRO y el ex presidente Mauricio Macri dijo que era una coalición electoral pero no de gobierno. Y él no pudo unir a la Argentina y el Frente de Todos tampoco pudo unirla, así que el radicalismo tiene una oportunidad enorme de convocar y unir en una nueva mayoría a muchos sectores que excedan al partido.

-¿Cómo planean ganar la disputa al interior de la coalición y quién puede ser el líder?

-Yo espero que el voto radical vuelva a seducir a los sectores populares y a los peronistas, ante el fracaso del Frente de Todos y ante la desilusión del gobierno de Macri, que no fue electo por la ciudadanía en la última elección presidencial, esa fue la mayor evidencia de que no anduvo bien.

El radicalismo tiene a Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau… Tiene muchos líderes. Yo quiero que un radical lidere la coalición y el país en el 2023.

Entrevista a Facundo Manes en polo TIC Foto: Mariana Villa / Los Andes

-En esa lista de nombres muchos correligionarios lo ubican también a usted…

-Hoy lo que me motiva es recorrer Argentina y explicar el tratamiento que hay que hacer en el país. Si la sociedad está para recibir el tratamiento, como dice Yrigoyen: ‘Dispongan de mí’. No es un tema personal esto, voy a apoyar a cualquiera que tenga el paradigma de la revolución del conocimiento. Es muy importante que la coalición se base en un acuerdo programático y no en personas ni en encuestas.

-¿Cree que la disputa entre halcones y palomas debilita al frente?

-La antinomia entre palomas y halcones en la oposición distrae de lo importante. Acá lo que estamos decidiendo es si tenemos una oposición o una proposición. Yo estoy del lado de los que queremos construir una proposición. Y creo que hay muchos que están en ese camino que es, al fin y al cabo, el único camino posible para sacar a la Argentina de la decadencia y encaminarla hacia la modernidad. No hay resolución de los problemas de la oposición que resuelva los problemas de Argentina. Los problemas de Argentina se resuelven con un acuerdo programático de país que necesitará el apoyo de la mayoría de los argentinos.

-¿Qué postura tiene respecto al acuerdo con el FMI?

-Hay que evitar el default, porque sería un posible caos y más pobreza y desigualdad. Uno tiene que dejar la mezquindades políticas en temas que tienen que ser políticas de Estado, como lo es la deuda. El bloque de la UCR ha decidido dar quórum y vamos a tratar de buscar una posición única del bloque.

-¿Soluciona algo el acuerdo?

El acuerdo con el Fondo no soluciona los problemas argentinos. Es indispensable para no entrar en el caos, pero acá necesitamos un plan económico y de desarrollo. Hay una oposición responsable que no quiere empujar a ningún gobierno al abismo, pero el problema lo tiene el oficialismo que tiene una interna feroz.