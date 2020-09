Ex legisladora porteña K defendió a Ameri, quiso burlarse de Carrió e hizo el ridículo en TV

La ex vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ex legisladora porteña por el kirchnerismo, María Rachid, defendió al diputado nacional Juan Ameri (Frente de Todos), quien el jueves protagonizó un escándalo sexual con su pareja durante la sesión vía Zoom de la Cámara de Diputados.

“¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash (sic) mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...”, dijo ayer en Twitter la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña.

Más allá de las críticas que su texto desató en la red social, Rachid también salió al aire vía telefónica en TN y volvió a desatar polémica.

El conductor Nicolás Wiñazki le preguntó a la ex legisladora del Frente para la Victoria sobre el caso de Juan Ameri. La mujer reiteró que, si bien condenaba el accionar del diputado salteño, le pareció desmedida la reacción de la opinión pública. “Se ocupan de esto, pero no de que la diputada Carrió no va nunca a ninguna sesión”, dijo.

Sin embargo, Wiñazki se percató del error de la dirigente. “¿Sabe por qué no va nunca la diputada Carrió a la sesión?”, interpeló el periodista a Rachid. “Seguramente porque se desvive por la Nación y por la República”, respondió la ex vicepresidenta del Inadi, lo que derivó en una aclaración del conductor. “Porque no es más diputada, Rachid”, le contestó Wiñazki.

De todos modos, Rachid aclaró que “por supuesto” sabía que Carrió ya no era diputada y, ya inmersa en un complicado ida y vuelta con los conductores del canal de noticias, disparó contra los medios: “Cuando era diputada no fue nunca a sesionar y no se encargan de eso”.