Ex funcionarios de Vialidad Provincial deberán pagar otra vez multas por irregularidades en el organismo

El Tribunal de Cuentas de la provincia volvió a multar en fallo dividido a ex funcionarios de Vialidad Provinicial por irregularidades en el manejo de los fondos del organismo.

Según el fallo 17.608 del Tribunal de Cuentas, con fecha al 30 de septiembre de este 2021, se formularon cargos por $75.606 a Oscar Sandes, ex administrador provincial de Vialidad; también al contador Elías David Jurado, que era gerente de Economía y Finanzas; y a Juana Miriam Herrera, que era jefa de la división Tesorería.

Oscar Sandes, ex director de Vialidad Provincual de Mendoza

En tanto, si bien hubo otras formulaciones de cargos, se realizaron con montos menores. A Corina Gallardo, ex gerenta de Recursos Humanos y Administración, deberá pagar $64.003; Ricardo Pizzoglio, ex jefe del departamento de Conservación, $4.552; y Celso Carlos Colombo; ex jefe del área de Informática, $57.862.

Asimismo, los emplazaron a la suma de 30 días desde su notificación para depositar la suma en una cuenta del Banco Nación. “El monto depositado por el concepto señalado deberá ser girado por el Tribunal a la Tesorería de la Dirección Provincial de Vialidad”, señala el artículo 4.

En tanto, se formuló también un “cargo en forma solidaria” por $36.618 a los siguientes responsables: Elías David Jurado, Juana Miriam Herrera y Corina Gallardo.

Por otro lado, es importante marcar que en la votación por este caso volvió a activarse la “grieta” entre los dirigentes filoperonistas y filoradicales del plenario del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que los que votaron a favor de esta formulación de cargos fueron los vocales Héctor Caputto, Mario Francisco Angelini y Ricardo Pettignano; mientras que los que votaron en contra fueron el presidente del Tribunal Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz de Lázzaro.

El caso

Recordemos que el 10 de junio y el 17 de septiembre del 2020, el Tribunal de Cuentas emitió fallos con sanciones millonarias a funcionarios de Vialidad Provincial, luego de que se abriera un juicio parcial sobre las irregularidades que se encontraron en la auditoría del ejercicio 2018 y 2019. A Oscar Sandes se le formularon entre multas y cargos, montos mayores a los $5 millones; aunque al resto de ex funcionarios también aparecieron en la nómina de irregularidades.

Esta investigación abrió todo un proceso de presunta corrupción en la administración de fondos públicos. El caso salió a la luz luego de que dos fallos del Tribunal de Cuentas dispusieran cargos por casi 5 millones de pesos en contra de él y le aplicaran multas, a la vez que imponían sanciones también a otros funcionarios que trabajaban bajo sus órdenes.

La auditoría del órgano de control detectó facturas adulteradas, gastos en gastronomía, regalos, objetos personales y combustible que violaban la reglamentación del uso del Fondo Fijo de Tesorería, entre otras irregularidades.

En el recuento de irregularidades no aparecen hechos de alta corrupción con alto nivel de planificación, sino hechos reiterados que suman sumas relativamente elevadas pero que son más propias del “ladrón de gallinas”.

El fallo 17.362 detalla que faltan comprobantes de gastos en combustibles sin detalle de los vehículos a los que se cargó combustible por la suma de $41.648; esto a pesar de que hay un sistema de carga de combustible, en el que deben constar vehículos (que cuentan con sistema de geolocalización). Parece ser que se cargó combustible en autos particulares, incluso en días en los que Vialidad está cerrada.

También detectaron irregularidades en la rendición de gastos en restaurantes y servicios gastronómicos no vinculados con la comisión de servicio por un monto de $526.730. Entre los comprobantes de esta irregularidad aparecen tickets de una panificadora que supuestamente había prestado servicios de desayunos y almuerzos, “la proveedora manifestó (obra en acta de constatación de fecha 29/10/2019 fs. 452) que ha provisto a la DPV de Panetone para fin de año únicamente; motivo por el cual negó haber prestado los servicios presentados como gastos por los responsables de la DPV”.

También aparecen facturas adulteradas, a las que se le agregó un número al monto facturado para pasar un gasto mayor o de los destinatarios o de los productos facturados, sin firma del responsable del área.

Por la adquisición de obsequios por la suma de $178.376 que no tienen nota de pedido de materiales, copia de remito, firma de los responsables de la recepción ni conformidad sobre los productos adquiridos. También, determinaron irregularidades en el otorgamiento de anticipos de viáticos al personal, que nunca fueron descontados del sueldo de los empleados beneficiarios del dinero.

El Tribunal de Cuentas, también encontró irregularidades a nivel contable sobre montos mal devengados en ejercicios que no corresponde. Por ejemplo, el recambio de luminarias en la zona oeste del Gran Mendoza se realizó por un monto total de $12.454.443. La obra fue ejecutada y terminada durante el ejercicio 2017, pero solo ejercicio se devengó en ese ejercicio la suma de $4.650.058.

Oscar Sandes, por su parte, se defendió de las denuncias, criticó los fallos del Tribunal de Cuentas, y aseguró que fue él mismo quien formuló la denuncia pertinente para que se investigara posible fraude en las cuentas públicas. En dicha denuncia apuntó contra Corina Gallardo, ex gerenta de Recursos Humanos a quien le pidió la renuncia (hoy en la Municipalidad de Godoy Cruz con un cargo de planta); Juana Miriam Nancy Herrera, tesorera de la entidad y Jaime Obrador, jefe de Mesa de Revisión, ya fallecido.

“Yo denuncié que hubo gente que realizó fraude con una de las ‘cajas chicas’ de Vialidad entre 2018 y 2019. Cuando lo descubrimos fui a la Fiscalía y denuncié. Combatí la corrupción desde que llegué al cargo”, añadió.