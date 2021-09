Eufórico, Fernández pidió el voto para noviembre a los que no fueron a votar el domingo

El presidente Alberto Fernández expresó este martes un encendido discurso en un acto de gestión en el que les pidió a los argentinos que no fueron a votar el domingo que lo hagan el 14 de noviembre y apoyen a su Gobierno para que “por favor no se condene al país al retroceso”.

Sobre un padrón de 34.385.460 electores, en las primarias concurrieron a votar 22.765.590 (el 66,21%). Hay 11.619.870 personas entre las que decidieron no ir a votar, no pudieron ir o fueron a votar y se volvieron a la casa por las demoras en las colas que se formaron en las escuelas.

Parado en un escenario montado en un asfalto nuevo en Almirante Brown, en medio de Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Sergio Massa, Fernández habló de los errores de su administración y de lo que no se hizo debido al impacto de la pandemia.

“Yo les pido, porque estamos en la campaña definitiva, que por favor ningún militante nuestro baje los brazos. Con mucha fuerza, con más convicción que nunca, vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego”, dijo.

Y agregó: “Lo que está en juego es su futuro, no es el de nuestro gobierno. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que las empresas argentinas sigan radicando sus capitales aquí. Eso es lo que está en juego”.

Y continuó, eufórico: “Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer. ¡Pero por favor, no condenemos al país al retroceso!”

Fernández dijo que lo que más le preocupa al gobierno es que la gente tenga trabajo. En el acto puso en marcha 25 obras públicas en 14 provincias, con una inversión de 3.114 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, según informó oficialmente el Gobierno.

Mensaje a los que no votaron al oficialismo

Fernández también les habló a los que decidieron optar por alternativas al Frente de Todos. “A los que no nos votaron les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019, definitivamente merece algo mejor. Vivir en un país en el que las pymes se cierran, en el que el trabajo se pierde y en el que se multiplican por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país, no lo es”, señaló.

“Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza; en el que el trabajo sea un derecho, no un costo; en un país en el que el trabajo se proteja, no en el que haya un sistema para que el empleador pueda despedir cuando se le ocurra sin pagar la indemnización pertinente”, afirmó Fernández.

Obras públicas y empleo

El Presidente destacó que muchas de las obras que se están terminando o ya se realizaron se hicieron en medio de la pandemia. “Nunca preguntamos el signo político del que gobierna donde se hacen las obras, porque nos preocupa hacer felices a los hombres y mujeres que habitan la Argentina”, dijo el jefe de Estado.

Esto es parte de un plan que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública. “Con esto generamos muchos puestos de trabajo, no solo en la obra pública sino en muchas industrias como la del asfalto, del cemento, del vidrio, del plástico, del hierro y de la iluminación. Todo eso convoca al trabajo de mucha gente”, dijo el mandatario.

“Para nosotros, que nacimos en el peronismo, nada hay más importante que el trabajo, nada dignifica más. Nada nos preocupa más. Gobernar es crear trabajo, lo decía Perón y lo repetimos siempre. ¿Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes? Nosotros lo que queremos distribuir es trabajo”, sostuvo el Presidente.

En ese sentido, agregó: “Que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar dignamente el sustento cotidiano para ellos y sus familias, eso es lo que queremos. Estamos empeñados en lograrlo. Por eso es que también impulsamos al sector privado invierta y genere trabajo directos e indirectos. Cómo no vamos a impulsar y a acompañar a esas empresas”.

Según el presidente, si algo postergó a la Argentina fueron las “políticas especulativas”. Por eso, dijo, su Gobierno ha decidido bajar las tasas de interés para que las pymes puedan financiarse.

“Nosotros estamos muy preocupados para que después de todo el dolor que la pandemia nos causó, la Argentina se levante orgullosa, se recupera y una vez más vuelva a caminar la senda de una vida de normalidad y de tranquilidad que incluya a todos los argentinos, a todos”, añadió el Presidente.

Fernández hizo un repaso del último año y medio y señaló que “está claro que la pandemia ha conmovido a todos”. Indicó que una muestra de eso es que aún hoy todos circulan con la mitad del rostro tapado. “La pandemia no hay terminado aún. Estamos mucho mejor, y estamos saliendo. Ahora sí uno está sintiendo que la pandemia está pasando. El proceso de vacunación ha sido muy exitoso”, dijo.

E indicó que ahora, que comienza un nuevo tiempo con la pandemia más atenuada, ha llegado “la hora de ordenar”. En ese sentido, dijo que es “la hora de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho; de hacer lo que se debió postergar y no se hizo; y de corregir lo que se hicimos mal”.

“Nosotros valoramos la democracia, mucho, definitivamente. Porque además, cada vez que la democracia se interrumpió, siempre fuimos las primeras víctimas de quienes asaltaron el poder en la Democracia. Y nosotros, por eso, escuchamos la voz del pueblo, la más maravillosa música, decía el general. ¡Cómo no escucharla! ¡Cómo no escucharla!”, dijo.