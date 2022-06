Eterna definición: esta semana se vota la segunda vuelta en dos facultades de la UNCuyo

Las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo van definiendo sus autoridades por partes. Gran parte como el Rectorado, el Consejo Superior y las autoridades de varias facultades se resolvieron el pasado 9 de junio. Sin embargo, en dos casos habrá segunda vuelta: Artes y Diseño además de Ciencias Aplicadas a la Industria (San Rafael).

La votación será el próximo viernes 24 de junio, de 9 a 19, en las instalaciones de ambas unidades y los requisitos para votar son los mismos que en la primera vuelta. Es muy probable que ese mismo día se sepa la lista ganadora y de una vez, se cierre el período electoral en la Casa de Altos Estudios.

Los comicios universitarios del 2022 quedarán en la memoria de muchos no sólo por una campaña electoral intensa, sino por un escrutinio al que no le faltó nada: acusaciones cruzadas, triunfos ajustados y una judicialización por los votos en blanco.

Sin embargo, la semana pasada finalmente fue proclamada la fórmula de Interclaustro que tendrá a Esther Sánchez como Rectora y a Gabriel Fidel como vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo a partir del 16 de agosto. Así, Daniel Pizzi y Jorge Barón dejarán el cargo en la conducción universitaria después de 8 años.

Esther Sánchez llegará al Rectorado junto a Gabriel Fidel. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Aunque no ha terminado todo aún, porque en dos facultades habrá segunda vuelta por lo que el cierre de este proceso se estira hasta el 24 de junio, día en el que la batalla electoral defina en ambos casos, entre las dos listas que compiten.

Esta situación se da porque en la primera vuelta -realizada el pasado 9 de junio- ninguna de las tres agrupaciones participantes en cada caso, superó el 50% de los votos necesarios para ganar en esa instancia, según lo indica la normativa vigente, específicamente el artículo 35 del Estatuto Universitario. En consecuencia, las dos listas más votadas acceden a esta segunda oportunidad y el resultado se definirá por mayoría simple.

Artes y Diseño define la sucesión del candidato “filokirchnerista”

Arturo Tascheret, quien fuera candidato a vicerrector por Compromiso Universitario acompañando a Adriana García, deja el cargo al frente del decanato en la Facultad de Artes y Diseño. Su lugar será ocupado por una mujer, dado que las dos listas en puja lideran con candidatas al decanato.

En la primera vuelta se presentaron tres listas: Creamos (Lista 1), Identidad (Lista 22) e Interclaustro FAD (Lista 31). De acuerdo a los porcentajes finales, ninguna alcanzó el 50% por lo tanto se oficializó una segunda vuelta.

La lista “Identidad” lleva en su fórmula a María Gabriela Guembe, titular de Carreras Musicales como candidata a decana y a Adrián Walther Manchento, al frente de Carreras de Cerámica. Mientras que por “Creamos” se presentan dos docentes, encabezando Laura Viviana Braconi (diseñadora Industrial especializada en Productos) y secundada por Silvina Laura Maddio.

Podría decirse que en las candidaturas no hay alguna vinculación partidaria evidente, aunque las dos que están en carrera son afines a la conducción actual y por ende hay simpatías peronistas, o al menos no comulgan con lo que propone Interclaustro.

La propia lista que surge del oficialismo en el Rectorado quedó tercera, en una facultad en donde Compromiso Universitario tuvo una gran cosecha de votos en la lista que buscaba suceder a Daniel Pizzi (por arriba del 70%).

En el sur, será decano por decano

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria se ubica en San Rafael y Daniel Alfredo Castro como Rogelio Oscar Di Santo dejarán el decanato. Las dos listas que pujan por la conducción en el sur también son encabezadas por hombres.

Por el lado de “+FCAI” se presentan Ángel Roggiero y Mónica Morant y “Por una FCAI amplia y plural” figuran Jorge De Ondarra y Stella Maris Alcantú. Había una tercera lista que integraba el actual Vicedecano, Di Santo, pero quedó afuera de la pelea.

Según cuentan los que conocen del armado, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, las dos listas en carrera de alguna u otra forma son más afines a Compromiso Universitario, la lista filoperonista que compitió por el Rectorado.

Se oficializa en Políticas el binomio ganador

Hay otro frente en esta contienda y es el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La definición fue muy ajustada y tras un escrutinio provisorio aunque resta el definitivo que se sabrá este martes.

Según se informó en el acta de escrutinio, el Frente Plural tuvo un 50,005% de votos ponderado; y Encuentro un 49,995%. Los votos emitidos por los estudiantes del “Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE) y por egresados/as a distancia” generaron una polémica en sí mismos y dilataron la definición.

Fueron los votos recurridos los que le dieron al Frente Plural una diferencia de 0,01% en el porcentaje de votos ponderado ante el espacio Encuentro por la Universidad Pública (Lista 2), que festejaba la noche de la elección por el triunfo obtenido. Justamente sus referentes que participaron del escrutinio final firmaron en disidencia y se aguarda por el escrutinio definitivo que deberá realizar la Junta Electoral General en el Rectorado, sobre todo por la ínfima diferencia y se sabrá este martes, probablemente.

Este resultado provisorio podrá ser validado o no por la Junta Electoral General, sobre todo en lo que respecta a recursos presentados por la oposición y que la Junta Particular no tomó en cuenta. Pero de ratificarse el resultado del escrutinio provisorio, el espacio que lideran María Eugenia Martín y Mariana Castiglia se alzarán con el triunfo, por sobre el frente que llevaba a Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga.