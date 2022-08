Esteban Bullrich sobre los dichos de Elisa Carrió: “Estamos dando un espectáculo lamentable”

El ex senador nacional, Esteban Bullrich, consideró que las críticas que lanzó Elisa Carrió contra dirigentes de Juntos por el cambio son un “espectáculo lamentable” y habló de “impunidad” para “decir cualquier cosa sobre los demás”.

“Estamos dando un espectáculo lamentable. Volvamos al foco, a qué camino alternativo les proponemos a los argentinos”, reclamó el ex ministro de Educación, a través de su cuenta personal de Twitter.

Sin mencionarla, Bullrich cuestionó puntualmente a las explosivas declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica (CC). “Impunidad es también creer que uno puede decir cualquier cosa sobre los demás. Evitemos esa actitud”, aseguró el ex legislador nacional.

Elisa Carrió lanzó una serie de acusaciones contra varios dirigentes de Juntos por el Cambio, al sostener que existen “negociados” con el massismo.

“En el gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre (Cristian) Ritondo y (Sergio) Massa fueron absolutos”; “Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”; “La caja de Aysa era de Frigerio. Él me puso una amante en la lista de Capital”; fueron algunas de las explosivas declaraciones de Elisa Carrió.

“Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo”, exigió la ex legisladora. “Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedírmelo, yo no miento más”, fustigó la dirigente de la Coalición Cívica.

Los dichos de Carrió tuvieron un repudio general de dirigentes de peso de la fuerza opositora. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, entre otros, salieron al cruce de las acusaciones

En ese contexto, se sumó también Esteban Bullrich, quien tuvo que renunciar a su banca de senador nacional el 9 de diciembre de 2021 por el cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad que le fue diagnosticada en abril del año pasado.

Desde entonces, el ex legislador nacional se convirtió en un militante antigrieta, reclamando a sus aliados al diálogo y la búsqueda de consensos políticos, y se dedicó a utilizar su figura para concientizar a toda la sociedad argentina sobre lo que significa la ELA.