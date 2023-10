Esteban Allasino: “Cornejo demostró mucho trabajo y dedicación cuando fue gobernador”

El intendente electo de Luján, Esteban Allasino, tomará la posta de un departamento muy amplio, diverso y con gran peso político, al tratarse del único que tiene La Unión Mendocina en el Gran Mendoza. Sin embargo, prefiere mantener el perfil bajo, concentrarse en la gestión y evitar confrontaciones con Cambia Mendoza. Al punto que se arriesga a destacar que Alfredo Cornejo tuvo una buena gestión como gobernador, tratándose nada más y nada menos que del archirrival de su líder político, Omar De Marchi.

Las necesidades de esta nueva gestión van en sintonía con el crecimiento poblacional, por eso mejorar la accesibilidad del departamento será una prioridad. También se compromete a mantener y poner en valor todo lo hecho en los últimos 8 años, con una estricta austeridad.

A nivel nacional se inclina por Patricia Bullrich pero confía en que puede trabajar con cualquiera de los otros dos candidatos que compiten con ella, ya que para él los “proyectos sólidos” son más importantes que los contactos políticos.

Allasino recibió a Los Andes en la oficina de la Jefatura de Gabinete del municipio, que pronto dejará para mudarse al despacho tiene al lado y hoy ocupa Sebastián Bragagnolo.

- ¿Cuáles van a ser los ejes de su gestión, qué impronta piensa darle?

-Como primera medida debemos profundizar el desarrollo de la infraestructura. Luján es muy grande, tiene casi 5 mil kilómetros de extensión y nosotros administramos la distribución de agua y cloaca. Entonces la infraestructura y los servicios sanitarios son algo fundamental.

El turismo es una de las áreas donde el municipio tiene acción. Si bien nosotros hemos avanzado en el desarrollo de los espacios públicos, como plazas, parques y paseos, hoy tenemos más de 120 km de ciclovía, siendo por lejos el que más tiene en Mendoza. Tenemos que trabajar mucho en la conservación y mantenimiento. Cuando uno expande, genera nuevas áreas de servicio donde mejorar. Lo que hay que hacer ahora es mantenerlo.

- ¿En qué se va a diferenciar a las de Bragagnolo y De Marchi?

-El paso que viene es darle respuestas a las nuevas demandas de la sociedad. Una es austeridad y manejo eficiente de los recursos. Por ende es no perder nada de lo hecho y hacerlo más eficiente. Y aquello que se puso en valor, mantenerlo en el tiempo. Este es un capítulo más, no es que se cierra una historia y empieza otra.

Tenemos nuevas demandas vinculadas al uso responsable del agua. Si bien esta última temporada nevó, hemos tenido escasez. Hay que mejorar toda la accesibilidad al departamento producto del crecimiento del mismo. Toda la zona que está hacia el Acceso Este necesita imperiosamente la tercera vía del Acceso, que hoy termina en la calle Paso y se arma un embudo. Si bien nosotros hemos hecho la Rotonda de Araoz, de Boedo o la bajada de Bulnes y la de Anchorena, está desintegrado el municipio hacia el Este por la falta de infraestructura de la Ruta 40.

Esteban Allasino intendente electo de Luján de Cuyo Foto. Orlando Pelichotti

De igual manera hay que hacer un nuevo puente sobre el Río Mendoza, entre la calle San Martín y la Ruta 15 porque hoy no puede pasar el colectivo y la persona que se toma un micro tarda 20 minutos más para llegar a la ciudad de Luján. Se debe culminar la Ruta 82, la continuación del Corredor del Oeste. Entonces se le daría una accesibilidad mucho más segura y fácil a Luján.

Hay nuevas demandas del vecino que uno tiene que atender. Aspectos vinculados a la seguridad y a la salud. El hospital de Luján no se ha resuelto, si bien es responsabilidad de la Provincia. Está a medio construir y hay que terminarlo. Una vez que se termine hay que dotarlo de los mejores profesionales con foco en la pediatría para atender las demandas de este gran crecimiento poblacional, que es casi del 50% en este periodo intercensal.

- En cuánto al Metrotranvía, hubo algunas críticas de La Unión Mendocinas referidas a la licitación, pero ¿es una obra necesaria para el departamento, no?

-Es una obra muy necesaria y fundamental. Es larga porque dura 5 años y después tiene que seguir hasta Luján. Lamentablemente la inflación hace que los precios escalen todos los días. En el último presupuesto se presentó 30 mil millones de pesos para seguir con la obra y mientras antes la terminemos, será mejor para todos. Si transitas por el carril San Martín se nota que hay mucha frecuencia pero se llenan los micros y muchas personas elijen el vehículo particular, entonces se producen embotellamientos.

- El presupuesto de Luján este año tuvo un alto porcentaje destinado a obra pública. ¿La idea es mantener esa misma línea para el año que viene?

-Cuando hicimos la primera reestructuración fuerte del esquema municipal pasamos casi del 70% del presupuesto en recurso humano y personal, a un orden del 45%. Lo que significó aumentar la eficiencia y ser mucho más austeros. Esa posibilidad nos permitió tener recursos para el plan de obra pública. Siempre tiene una componente alta y peleamos año a año -yo soy ingeniero civil-, para que sea elevada porque Luján es un territorio grande y una gran porción la utiliza el servicio de agua y cloaca. Siempre tenemos que ampliar, renovar y proyectar. Si bien el año que viene, sea quien sea el presidente, será más incierto en lo económico, vamos a presentar un presupuesto que aplique inteligencia fiscal y de administración para aumentar inversión y reducir los gastos corrientes.

Esteban Allasino intendente electo de Luján de Cuyo Foto. Orlando Pelichotti

- ¿Cómo imagina que va a ser la relación con Alfredo Cornejo, siendo uno de los principales departamentos opositores en el Gran Mendoza?

-Con Cornejo ya nos tocó trabajar entre 2015 y 2019, en un espacio en el que había más coincidencias que diferencias. Con el actual gobierno de Suarez, hubo más diferencias que coincidencias, pero también hemos sabido trabajar. Nosotros somos empleados de la municipalidad y nuestro jefe es el vecino. Los que nos votaron y los que no nos votaron. Todo lo que yo haga debe ser para defender los intereses del departamento. La discusión tiene que ser siempre en vías de defender con uñas y dientes los intereses del municipio, pero con la lógica y la coherencia de que la construcción y la solución de las grandes demandas necesita adultez política. Cuando uno entra a una reunión de trabajo, tiene que dejar el ego y las rencillas políticas en el pasillo. Si todos los políticos le pusieran humildad y empatía a la discusión, arribaríamos más rápido a las soluciones. Va a ser una conversación de trabajo y de solución de problemas.

- Él ha mencionado que se conocen desde hace tiempo y tienen una buena relación personal, más allá de lo político…

-Compartimos una misma pasión que es el fútbol y Godoy Cruz. Habitamos los mismos espacios cuando vamos a la cancha, porque tenemos amigos en común. Cornejo demostró cuando fue gobernador ser una persona de mucho trabajo y dedicación. De encarar los problemas con foco en el resultado. En eso nos parecemos. Yo entiendo que nos vamos a encontrar trabajando juntos por los vecinos de Luján.

- ¿Qué papel va a tener De Marchi con respecto a su gestión? Luján es la principal vidriera de La Unión Mendocina…

-Con Omar estamos permanentemente en contacto, yo llegué a la municipalidad de la mano de él y confió que en que tenía condiciones para llegar a ser jefe de gabinete. Es una persona con mucha intensidad en el trabajo. Yo creo que él nos va a poder dar a nosotros los mendocinos, una mirada más profunda y analítica de las propuestas que se discutan en la Legislatura, que la que tenemos actualmente dónde la incidencia de La Cámpora es híper negativa, con discusiones estériles que no van a ningún lado. El cuerpo de legisladores que aporta LUM es muy formado, son profesionales con foco en Mendoza. Si logramos incidir con De Marchi, vamos a tener una Mendoza mejor.

Si te fijas, el 70% de los que votaron, lo hicieron por Cornejo y De Marchi, que son figuras políticas que tienen como característica pelear por Mendoza. Dejando de lado otras que han impedido el crecimiento. Yo estoy convencido que serán discusiones enfáticas, con pasión, pero para que Mendoza esté mejor.

Esteban Allasino intendente electo de Luján de Cuyo Foto. Orlando Pelichotti

- No lo noto crítico con Cornejo, como lo son otros referentes de LUM. ¿Existe algún interés por parte de él para sumarlo a Cambia Mendoza o no?

-No soy crítico de la manera en que se ve en los canales de TV de Buenos Aires, dónde se montan shows y se tiran con todo sin resolver ningún problema. Creo que hay que ser más humilde y donde haya diferencias, trabajar para resolverlas. Si no se puede llegar a tal punto, convivir con eso pero de manera adulta.

No me siento cómodo con las chicanas y los agravios, creo que alejan al ciudadano de la participación política, por eso cada vez menos gente vota. El vecino te dice, no me resuelven los problemas y encima se pelean entre ustedes. Y tiene razón.

- ¿Tiene inclinación por un candidato nacional?

-Si vemos las elecciones el término elegir está incompleto. Uno termina prefiriendo. Mi elección en las PASO fue Horacio Rodríguez Larreta y ahora, entre los que quedan, prefiero a Patricia Bullrich. Lo cual no quita que sea quien sea el Presidente, le deseo lo mejor para los argentinos.

- ¿Con Bullrich, Luján podría tener mayor llegada a obras o beneficios que se necesiten de la Nación?

-A mí me tocó gestionar con Mauricio Macri y Alberto Fernández. Mi relación siempre ha sido con las áreas técnicas del Ente Nacional de Agua y Saneamiento, Fondo Hídrico y Vialidad Nacional. Nunca he tenido inconveniente. Si tenés proyectos sólidos y bien estudiados, los recursos para llevarlos adelante están. Esa es mí experiencia, donde ha pesado mucho más el capital de trabajo y conocimiento que el vínculo o contacto político. En cualquiera de los tres escenarios, con todo el estudio de necesidades y desarrollos de proyectos, se pueden encontrar soluciones.