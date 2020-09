Estas son las nuevas restricciones en Mendoza: en detalle

El gobernador, Rodolfo Suárez, finalmente anunció las siguientes medidas restrictivas que estarán vigentes desde hoy hasta el 22 de septiembre.

Si bien se había pedido desde la Nación una vuelta a fase 1, que implicaba volver a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el mandatario provincial flexibilizó las medidas y seguiremos en etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), aunque debió endurecer con restricciones actividades, centradas en las zonas urbanas del Gran Mendoza.

De esta manera, estas son las restricciones para las zonas urbanas del Gran Mendoza que regirán hasta el 22 de septiembre:

Se continuará con el cierre de los bares .

Restaurantes y cafés van a seguir funcionando, pero sólo aquellos que tengan mesas al aire libre, no en lugares cerrados. Las mesas podrán ser ocupadas por 4 personas. Seguirán los mismos horarios de apertura y cierre de comercios. (En el caso de San Rafael, también podrán abrir los restaurantes y cafés con mesas al aire libre).

Se restringe la concurrencia en los templos e iglesias a sólo 10 personas como máximo.

Se limitará la asistencia a gimnasios al 30 % de ocupación.

Se cerrarán los clubes . “Creemos que es una medida necesaria para bajar la circulación de la gente, por unos días”, comentó.

Seguirán las salidas por DNI , pero reforzarán los controles en la vía pública.

Se restringirá la atención en la administración pública y se potenciará la atención online.

No se permitirán las reuniones al aire libre de hasta 10 personas, como dispuso la Nación. “No las vamos a habilitar. No sabemos cómo se implementa esto de las juntadas al aire libre. Estaría lleno de gente en los parques si lo permitimos”, dijo Suárez.

Respecto al turismo interno, Suárez indicó que “seguirá en Potrerillos, Cacheuta y Valle de Uco. Ahí no hay tanto riesgo. Los protocolos son estrictos y en esos lugares no hemos detectado ningún caso”, pero ejemplificó que “a San Rafael, Alvear y Malargüe no podrá ir alguien del Gran Mendoza”.

“Esta es la ultima medida que podemos tomar de flexibilización. El siguiente paso, si esto no se detiene, no queda otra que ir a la situación de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividades, y volver a fase 1”, adelantó.