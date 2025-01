Esposa de Nahuel Gallo: “Fue una impresión verlo uniformado como un delincuente”

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo se expresó tras la aparición de las primeras imágenes de su detención en Venezuela. María Alexandra Gómez señaló que se enteró por los medios de comunicación y todavía no ha podido contactarse con él.

En contacto con Radio Mitre de Mendoza, la mujer reconoció que “es Nahuel el del video” y contó como vivió la aparición de las imágenes: “Fue horrible, yo me enteré por un periodista que me envió la fotografía. Fue un golpe, un baldazo de agua fría, porque no lo estabamos esperando de esta manera”.

“Esperábamos que fuesen humanos y dijeran, ´esta es la prueba que ustedes querían, está bien´. Pero no fue así, jugaron con nuestros sentimientos. Difuden las fotografías y no sabemos quien lo hizo”, lamentó la mujer y dijo: “Para mí fue una impresión muy grande verlo así, uniformado como si fuera un delincuente”.

“Más que calma, siento muchísima impotencia y dolor, de que estén jugando así con los sentimientos de una familia”, agregó.

La mujer comentó también que de “manera extraoficial”, según el contexto de las imágenes difundidas, les han comentado que podría tratarse de la cárcel de El Rodeo, ubicada a las afueras de Caracas. “Nos han dicho algunas personas que saben y han visto este tipo de espacios, donde hicieron las tomas de Nahuel caminando, que puede ser la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas”, manifestó.