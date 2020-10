Escándalo: una concejal e influencer fitness denunció que le pidieron que se “tapara más” para trabajar

Justo en una sesión donde se hablaba del escándalo sexual del ex diputado nacional Juan Ameri (Frente de Todos) , una concejal salteña aseguró que sus colegas le pidieron que se “tapara un poco más” para trabajar en la sesión virtual para “evitar una situación similar”.

Se trata de Candela Correa (28) quien, además de su tarea como concejal del bloque Nueva Generación, es famosa por ser influencer del fitness. En Instagram, por ejemplo, tiene más de 100 mil seguidores.

Durante una entrevista con Crónica TV, la concejal salteña dijo que los demás integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se mostraron en contra de su modo de vestir, sugiriendo que es provocativo.

"Entré a una reunión de labor parlamentaria virtual y retomaron el tema del escándalo del diputado Juan Ameri. En ese momento, pidieron a las mujeres que nos tapáramos o nos pongamos un saquito para evitar una situación similar”, contó.

Correa evitó dar los nombres de las colegas que presentaron el reclamo y solo aportó la precisión de que con una de ellas comparte “el mismo lineamiento político”.

“Se lo aguantaron una semana y se dio la oportunidad de decir: ‘Bueno, es momento de taparse, de cambiar’. Yo lo sentí así, como una presión. Y no puedo quedarme callada”, sentenció la concejal.

La también instagramer detalló que aquel día tenía un “vestidito cerrado”, por lo que la queja de sus compañeros venía de una sesión virtual anterior, cuando usaba una “remerita roja” y subió las fotos a las redes contando los proyectos que estaba por presentar.

“Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en bikini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas larga. No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”, reflexionó.

Correa destacó que su testimonio servirá para que “a nadie le pase lo que me está pasando a mí, que es gravísimo: si a alguien lo están discriminando, que lo diga. Por eso estamos como sociedad: ‘La violaron porque se puso un vestido cortito’, y un montón de cosas más”.

“No pertenecía a la política, vengo de una rama diferente: el deporte. Pero me animé a la política porque todos tenemos la posibilidad de aportar a la sociedad”, aclaró la concejal salteña, quien ratificó sufrir “situaciones de hostigamiento” desde que asumió la banca por su actividad paralela como profesora de fitness.