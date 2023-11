Es falso que Sergio Massa anunció la eliminación de los planes sociales

Circulan en redes sociales videos e imágenes que indican que el actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció la eliminación de los planes sociales.

Sin embargo, esto es falso: el Gobierno nacional publicó recientemente el Decreto N° 565/2023, que transfiere el programa “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al Ministerio de Trabajo, y permite a los beneficiarios optar por trabajar o recibir capacitaciones laborales. Pero esto no implica la eliminación del programa, sino un cambio de área.

Los posteos se compartieron en Facebook, X (ex Twitter), Instagram y Tik Tok, y alcanzaron más de 1 millón de reproducciones y 10 mil “Me gusta”. El contenido también fue enviado al número de WhatsApp de Reverso para ser verificado.

Por qué el anuncio de Massa no implica la eliminación de los planes sociales

El 31 de octubre último, Massa anunció que a partir del 1° de enero de 2024 “los programas sociales [N. de la R.: en referencia al programa ‘Potenciar Trabajo’] pasan al Programa de Inclusión Laboral; [los beneficiarios] van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación”.

Ese mismo día, el Gobierno nacional publicó el Decreto N° 565/2023, que crea el Programa de Inclusión Laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo mediante el cual, a partir de 2024, se transfiere la totalidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero esto no implica la eliminación del programa ni de los planes, como afirman los posteos virales.

Consultado por Chequeado, Joan Manuel Vezzato, politólogo, maestrando en Sociología Económica y analista en la organización Fundar -que preside el matemático Sebastián Ceria-, explicó que este anuncio “significa la transferencia de la gestión y control del programa Potenciar Trabajo -que es el que unificó anteriores programas, como el Hacemos Futuro o el Salario Social Complementario- al Ministerio de Trabajo a partir del 2024″.

De acuerdo con el especialistas, lo que busca esta transferencia es, por un lado, darle al programa “un carácter de política laboral y no asistencial (por eso el cambio de cartera)” y, por otro, “resolver una crítica, que es que quienes administran este tipo de programas son dirigentes de las mismas organizaciones sociales que reclaman y vehiculizan la política social”.

Vezzato indicó que, a priori, se mantendría a los movimientos sociales como unos de los articuladores de la política, “pero sin estar, a su vez, ‘del otro lado del mostrador’”, es decir. como representantes del Estado para la gestión de esa misma política.

El decreto solo alcanza a los beneficiarios del Potenciar Trabajo

Si bien en los posteos desinformantes se habla de forma genérica de “planes sociales”, no hay una definición jurídica de ese concepto. Rafael Rofman, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), explicó a Chequeado en esta nota que “se suele llamar planes sociales a los programas que implican transferencias de dinero a cambio de una contraprestación”, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar.

Al respecto, Vezzato señaló: “La idea de plan es más asimilable al Potenciar Trabajo que al resto de las políticas. La AUH es un derecho consagrado por ley, que iguala a los hijos/as de trabajadores formales (que también reciben una transferencia monetaria llamada Asignación Familiar) con los hijos/as de un trabajador/a informal, a partir de la universalización de esa transferencia monetaria”.

En este sentido, el decreto publicado por el Gobierno alcanza únicamente a los beneficiarios del Potenciar Trabajo y no a los titulares de otros programas, como la AUH o de la Tarjeta Alimentar.

Este no es el primer programa que busca la transformación de planes sociales en empleo genuino: hubo iniciativas similares durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) e incluso durante el gobierno del Frente de Todos, pero con algunas diferencias.

Cómo circula la desinformación en redes sociales

Los mensajes replican un video en el que se afirma: “Los que votaron a Massa porque tenían algún plan van a estar en el horno. Parece que Massa les va a sacar los planes”. A continuación, se muestra una noticia del diario Clarín titulada: “Sergio Massa anunció que reconvierte los planes sociales en programas de inclusión laboral”.

En otro mensaje se publicó una supuesta placa informativa con el logo del diario La Voz del Interior, de la provincia de Córdoba, en la que se señala que Massa habría anunciado “que a partir de enero los planes serán eliminados”.

Sin embargo, la placa es falsa: no se encuentra en las redes sociales del medio, según constató Chequeado -medio que, junto a AFP, coordina la alianza Reverso-.Además, Lisandro Guzmán, editor General Multiplataforma de La Voz, confirmó a este medio que la placa no fue publicada por el diario y que ni siquiera utiliza su tipografía: “No es la primera vez que nos pasa. En las placas falsas suelen titular con un punto final, algo que en periodismo evitamos. Sobre esta en particular, por nuestro manual de estilo usamos siempre los meses en minúscula y ‘Enero’ aparece en mayúscula”.

*Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

*Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com, por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Seguí leyendo