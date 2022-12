Ernesto Tenembaum apuntó contra Cristina por ignorar a Lionel Messi: “Claramente no lo quiere”

Cristina Kirchner volvió ayer a la escena pública para inaugurar el polideportivo “Diego Maradona” en Avellaneda, Buenos Aires. Ernesto Tenembaum habló al respecto y remarcó un detalle llamativo: nunca se nombró ni se hizo alusión a Lionel Messi, luego de que el ídolo argentino haya conseguido alzar la Copa del Mundo. “Claramente no lo quiere a Messi”, aseguró el periodista.

“Ayer habló Cristina Kirchner en un acto que es muy difícil de entender por qué se hizo. Entre el Mundial y las fiestas no se hace nada, ¿por qué hacés un acto? Si pasado mañana nos olvidamos de lo que dijo. Tampoco es una demostración de fuerzas: era un gimnasio cerrado, el campo cubierto de sillas, no había multitud, solo un grupo de funcionarios que levantaba los brazos cuando aparecía ella”, comenzó analizando el conductor de Radio con vos, para luego detenerse en lo que consideró el dato más peculiar.

Cristina Kirchner ayer en el acto en Avellaneda.

“Hay un detalle: no lo quieren a Messi, claramente no lo quieren a Messi. Hay una ausencia, cuando estás inaugurando un estadio después de salir campeón en Qatar 2022, homenajeás a Héctor Enrique, que es funcionario de Avellaneda, y homenajeás a Maradona, y no mencionás ni una sola vez a Messi”, sostuvo.

El discurso de ayer de la vicepresidenta fue el primero luego de ser condenada por corrupción. En este marco, Tenembaum remarcó que este acto debe haber sido “el único lugar” con “más de veinte personas juntas donde no se canta ‘Muchachos’”, la canción que se convirtió en el “himno” argentino durante el Mundial.

Leo en los festejos en Argentina. La Selección decidió no ir a Casa Rosada.

“Puedo mostrar un montón de momentos chiquitos (para demostrar) que claramente no lo quieren a Messi”, sentenció.

Y concluyó: “El más categórico es cuando gana la selección (a Francia, La Cámpora pone un video que empieza y termina con Maradona. Maradona es pueblo, Maradona es rebelde, Maradona es castrista y Maradona es kirchnerista, es desprolijo, es el que está en contra del poder, y Messi… y Messi... ¿qué hacemos con Messi?”.