Entre acusaciones de plagio, avanza el proyecto del Gobierno para regular el uso de cámaras de seguridad

El paquete de once proyectos de ley que envió el Gobierno provincial a la Legislatura empieza a desgranarse para el tratamiento en la Cámara de Diputados. Con la aprobación de la ampliación de delitos para los juicios por jurados populares, este miércoles avanzó la iniciativa que busca ampliar el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos.

Además, se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas, que cumplan con los requisitos técnicos, para ampliar las bases del sistema. El proyecto tuvo dos votos negativos: José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) y de Gustavo Cairo (La Libertad Avanza). Este último empezó su alocución hablando de “plagio” y se refirió al último artículo que pide derogar dos normativas actuales, que según el diputado, no se aplican.

“En vez de decir deróguense las leyes provinciales 7924 y 8741, debería decir plágiese”, enfatizó Cairo. Es que esta última es de su autoría y el legislador enumeró una serie de artículos que considera fueron plagiados de las normativas mencionadas. “El artículo dos plagia el dos de la 7924. En otros casos los han mezclado. El artículo cinco plagia el ocho de la 8741, el seis plagia el dos de la 7924″, y otros enunciados similares fueron expuestos en el recinto.

Cairo remarcó que “Si querés cambiar leyes pero que no aplicas ninguna...Apliquemos alguna de las vigentes. Hubiese sido bueno aplicarlas. Más allá del plagio, yo creo que esta norma no tiene objetivos. Es una descripción. No tiene un objetivo de promover cámaras privadas”, indicó antes de anticipar que votaría en contra.

El diputado Gustavo Cairo. Foto: Los Andes.

Con el diputado ahora en las filas libertarias, sucedió una curiosidad en la previa de la sesión. A sabiendas de que había molestia por una ley que deroga otras vigentes y cuyo contenido considera que es el mismo, le ofrecieron ser el miembro informante. Es decir, quien argumentara a favor de la iniciativa.

“Vos me estás pidiendo que yo sea Abraham cuando Dios le pide que mate a su hijo Isaac, me estás pidiendo que mate mi propia ley”, le dijo Cairo a un diputado radical que le hizo la propuesta, tomando un pasaje bíblico conocido. El legislador se opuso, argumentó en contra de que deroguen la ley de su autoría y votó en contra.

Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, se detuvo en los artículos 8 y 15 para argumentar el voto negativo, tanto de él como de Mauro Giambastiani. “Entendemos que cuando una autorizacion judicial podría permitir que una cámara, en un privado, empiece a tomar grabaciones, se estaría violando el derecho a intimidad y no sería un ámbito competente para los jueces”, dijo.

Y sobre el artículo 15, aseguró que “cuando habla del tiempo de guarda, no está claro quién va a ser el responsable de la guarda. Se dice que va a quedar por 30 días, con una autorización hasta 90 días, pero nunca dice cuál es la autoridad competente de mantener al cuidado esta información.

El peronismo expuso algunas críticas al funcionamiento del sistema de seguridad, pero aprobó el proyecto que ahora deberá ser tratado en el Senado y convertirse en ley.