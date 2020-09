Enojo en el PJ porque Suárez no invitó a Stevanato a la reunión con los intendentes

Una reunión de ayer entre el gobernador, Rodolfo Suárez, con los intendentes radicales del Gran Mendoza despertó malestar dentro del peronismo, debido a que no fue invitado el intendente de Maipú, Matías Stevanato, teniendo en cuenta que se hablaron temas relacionados con la pandemia del coronavirus. Desde Casa de Gobierno destacaron que el Gobernador siempre se junta con los intendentes propios y luego dialoga con el resto de los jefes comunales.

La sorpresa se dio ya que el tema en discusión era la situación actual en la que se encuentra Mendoza en el combate por el Covid 19, y además porque se analiza con preocupación si hay que restringir de alguna manera las actividades que puedan estar previstas para el próximo lunes, día de la Primavera.

En redes sociales, los senadores del Frente de Todos Lucas Ilardo y Adolfo Bermejo cuestionaron la decisión tomada por Casa de Gobierno.

Por un lado, Ilardo hizo referencia a una nota de Los Andes sobre este tema y declaró que el Gobernador “no dialoga con todos” y agregó que “el intendente de Maipú es del Gran Mendoza”, en referencia al apoyo que mantuvo Suárez por parte de los jefes comunales radicales.

En tanto, Bermejo tuvo fuertes críticas al calificar la situación de “lamentable” y marcar que “desde el inicio de la emergencia por la pandemia en nuestra provincia se dijo que con diálogo, consenso y entre todos podríamos salir adelante. Ahora en el momento más crítico, sólo se escucha a algunos intendentes del Gran Mendoza”.

Desde Casa de Gobierno manifestaron que Suárez “siempre se junta con los intendentes propios”, y marcaron que además se tocaron otros temas en la reunión, propios de la Unión Cívica Radical".

“Lo único que falta es que no se pueda reunir con los Intendentes de su espacio”, asestaron, y aclararon que Suárez “como ha hecho siempre, se comunicará con el resto de los intendentes”.

Sorpresa maipucina

En la comuna de Maipú hubo sorpresa al conocerse la noticia, ya que si bien en otro tipo de reuniones no hubo invitación, no había problemas porque, según marcan, la situación no era como la que estamos viviendo ahora, respecto a la curva de contagios.

También marcaron que Stevanato ha discutido en privado algunas decisiones con el Gobernador, pero dejaron en claro que públicamente “ha apoyado la postura provincial”, lo que aumentó dicho asombro.

No obstante, indicaron que es importante “conocer la información de primera mano por parte del ministerio de Salud”, para poder dar cuenta de algunas opiniones sobre cómo se debería actuar en los próximos días.