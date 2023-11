En vivo: el fiscal Vega pidió que declare Fernández Sagasti y “evalúa” citar a Cornejo en el megajuicio a Bento

El megajuicio a Walter Bento arrancó este miércoles con otra declaración del testigo Diego Barrera, quien hace poco recibió prisión perpetua por el asesinato de Diego Aliaga, quien fue presunto secuaz del exjuez federal en el cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.

Ayer Barrera brindó una declaración sorprendente. Aunque en la etapa de instrucción había acusado a Bento de cobrar coimas, esta vez sostuvo todo lo contrario y hasta detalló un supuesto complot contra el exjuez..

Pero no fue lo único inesperado. Barrera mencionó al ex ministro de Francisco Pérez, Leonardo Comperatore, al ex vicegobernador Carlos Ciurca y a la senadora nacional del PJ Anabel Fernández Sagasti y a su propio ex abogado, Antonio Carrizo, ex subsecretario de Seguridad cuando Comperatore fue ministro del área.

Supuestamente Carrizo se juntó con los otros tres dirigentes y le recomendaron declarar que Aliaga hacía gestiones ante el juzgado de Bento para sacar presos, a cambio de supuestos beneficios procesales.

Esas expresiones tuvieron eco hoy, en el comienzo de la nueva audiencia: el fiscal Dante Vega pidió sumar como testigos a muchos de los funcionarios y abogados que mencionó Barrera. “Vamos a pedir que se admita como nueva prueba la testimonial de Carlos Comperatore, Antonio Carrizo, Carlos Ciurca, Anabel Fernández Sagasti, Elena Quintero, Andrea Lazo, Carlos Torres, Víctor Virlanda, Jorge Vicchi, Eduardo Orellana (director del Servio Penitenciario provincial, un abogado de apellido Legrand y también Romina Cucchi (quien se desempeña en la dirección de Derechos Humanos de la Corte provincial”.

Sumó además al abogado Sánchez Buscema y al fiscal federal Fernando Alcaraz, quien investigó la muerte de Diego Aliaga.

Y agregó: “Vamos a evaluar de acuerdo estos testigos la eventual citación de otras personas que ha mencionado el testigo que son Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé (procurador de la Justicia provincial). Los evaluaremos oportunamente de acuerdo a los testimonios que se brinden en la sala”.

El incendiario relato del condenado, que había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal y por varios abogados defensores de los detenidos en la causa, produjo sorpresa e indignación en la parte acusadora. Hoy profundizó con una declaración en la que vinculó a Diego Aliaga, el hombre que él asesinó, a la venta de drogas. “El no vivía de las coimas, vivía de la venta de los remanentes de los operativos de droga, entre otras cosas. Sus hijos y su padre tienen un gran patrimonio, a pesar de que el padre de Diego es jubilado”, lanzó.

Pero no es el único testigo del día. Tras la salida de Barrera, comenzó la declaración de Juan Carlos Iñíguez, protagonista del caso 6 de cohecho y una de las personas que denuncia haber recibido pedidos de coimas para salir de la cárcel.