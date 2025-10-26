En una elección polarizada, Mendoza renueva la mitad de sus legisladores nacionales y provinciales

La espera en Mendoza terminó y este domingo 1.523.848 mendocinos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos a nivel nacional, provincial y, en 12 departamentos, municipal.

Mendoza va a las urnas este domingo para la renovación de legisladores nacionales y provinciales

Con la incógnita sobre la participación cívica , en el oficialismo prevén una victoria al menos “ moderada ”, mientras que en el peronismo se muestran confiados en lograr un resultado “ prometedor ”. Las dos fuerzas se han desmarcado del resto en las encuestas como primero y segundo, aunque con una amplia diferencia entre sí, lo que habla del escenario a priori polarizado de la elección.

En tanto, habrá una disputa por quién se ubicará como tercera fuerza en la provincia y es un dato esperado saber cuántos votos sacarán quiénes accedan al último escalón del podio.

Algunos analistas indicaron, en cuanto a la participación , que en Mendoza podría haber una baja participación electoral: por debajo del 60% , calculó Elbio Rodríguez. Aunque a nivel nacional, otro estudio, en este caso de Reale Dalla Torre, indicó que podría superar el 70% .

En la provincia habrá elecciones concurrentes , lo que significa que el mismo domingo se elegirán autoridades locales y nacionales. En ese marco, el Ejecutivo provincial cubrirá una parte de los gastos de logística, con un presupuesto total de $4.800 millones . Según datos de la Justicia Electoral, el operativo demandará un costo promedio de $5.000 por elector .

A nivel nacional, Mendoza renueva cinco de las diez bancas que posee en la Cámara de Diputados de la Nación. En tanto, en la Legislatura provincial se recambian 24 diputados y 19 senadores (boleta verde), según los cuatro distritos electorales.

En cuanto a los pronósticos, el gobernador Alfredo Cornejo expresó a Los Andes que observa “un escenario moderado”, en el que espera una victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Luis Petri-cierre de acto El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista, Pamela Verasay. Marcelo Álvarez / Los Andes

En esa línea, todas las encuestas posicionan como favorito al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

En el oficialismo la expectativa está puesta en la diferencia que pueda obtener frente al peronismo, con el objetivo de lograr que ingresen hasta tres diputados de su lista.

Por su parte, en el Frente Justicialista Mendoza se muestran confiados en superar ampliamente el 14,7% que obtuvieron en las elecciones generales de 2023 y volver a ser la segunda fuerza, lugar que perdió a manos de La Unión Mendocina en 2023. Con Emir Félix como cabeza de lista, el peronismo busca que ingresen tanto él como Marisa Uceda, segunda en la nómina.

En medio de la polarización entre el radicalismo/libertarios y el peronismo, una de las grandes incógnitas pasa por quién se quedará con el tercer lugar.

El Frente Verde, Provincias Unidas–Defendamos Mendoza y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se disputan ese espacio, aunque todo parece indicar que el frente conformado por el Partido Verde y Libres del Sur se impondría. Los principales candidatos de estos tres espacios son Mario Vadillo, Jorge Difonso y Micaela Blanco Minoli., respectivamente.

Finalmente, completan la oferta electoral el Frente Libertario Demócrata, Protectora Fuerza Política y el Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), con Gabriel Sottile, Carolina Jacky y Susana Barros, respectivamente. Esta última es la única candidata que no posee foto en la Boleta Única.

Candidatos a diputados nacionales del peronismo Los candidatos a diputados nacional del Frente Justicialista Mendoza.

Los candidatos al Congreso Nacional

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza : Luis Petri, Pamela Verasay (UCR) y Álvaro Martínez (PD).

: Luis Petri, Pamela Verasay (UCR) y Álvaro Martínez (PD). Fuerza Justicialista Mendoza : Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato.

: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato. Provincias Unidas : Jorge Difonso (Unión Popular), Flavia Manoni (Hacemos) y Jorge Palero (Radicales por el Futuro).

: Jorge Difonso (Unión Popular), Flavia Manoni (Hacemos) y Jorge Palero (Radicales por el Futuro). Frente Verde : Mario Vadillo (Partido Verde), Belén Bobba (Libres del Sur) y Dugar Chappel (PV).

: Mario Vadillo (Partido Verde), Belén Bobba (Libres del Sur) y Dugar Chappel (PV). Frente Demócrata Libertario : Gabriel Sottile (PD), Mariel Maestri (PL) y Gastón Pescarmona (PL).

: Gabriel Sottile (PD), Mariel Maestri (PL) y Gastón Pescarmona (PL). Protectora Fuerza Política : Carolina Jacky y Sebastián Zelada.

: Carolina Jacky y Sebastián Zelada. Frente de Izquierda y de los Trabajadores : Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández (MST) y María Marta Bernabeu (PTS).

: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández (MST) y María Marta Bernabeu (PTS). Nuevo MAS: Susana Barros, Fernando Flores, Pamela Miranda, Nahuel Díaz y Lis López.

La elección provincial

En la Boleta Única de color verde, los mendocinos encontrarán las categorías de senadores y diputados provinciales, además de concejales en 12 departamentos.

Los departamentos que renuevan la mitad de sus concejales son: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron sus elecciones para el 22 de febrero de 2026.

El oficialismo provincial, en su nueva configuración junto a La Libertad Avanza, busca repetir los resultados de 2021 para mantener la mayoría en ambas cámaras legislativas, con especial atención en el Senado, donde el predominio actual es inferior al de Diputados.

En tanto, el PJ que renueva el 70% de sus bancas, aspira a mantenerse como primera minoría en las dos cámaras.

Batallas distritales

La principal batalla a nivel provincial se centrará en la Primera Sección Electoral conformada por Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle. Aquí se pone en juego seis bancas en el Senado y ocho en diputados.

Los candidatos son:

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza lleva como candidatos a senadores a Patricia Sánchez (UCR) y Lucas Fosco (LLA) . En Diputados a Julián Sadoschi (UCR) y María Inés Ramos (LLA) .

lleva como candidatos a senadores a y . En Diputados a y . Frente Fuerza Justicialista Mendoza postula como senadores a Adriana Cano y Gustavo Valls , y como diputados a Lucas Ilardo y Lidia Quintana .

postula como senadores a y , y como diputados a y . Provincias Unidas presenta a Federico Ábalos (PRO) para el Senado y a Roberto Righi (Hacemos) para Diputados.

presenta a para el Senado y a para Diputados. Frente Verde lleva como candidatos a senadores a Ricardo García (Partido Verde) y a diputados a Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) .

lleva como candidatos a senadores a y a diputados a . Frente Demócrata Libertario propone como senador a Pedro García Espetxe (PD) y como diputada a Catalina Garay Lira (PL) .

propone como senador a y como diputada a . Protectora postula a senador al exintendente de Las Heras Daniel Orozco y a diputado a José Luis Ramón .

postula a senador al exintendente de Las Heras y a diputado a . Frente de Izquierda lleva como candidata a senadora a Marcia Marianetti y a diputado a Lautaro Jiménez .

lleva como candidata a senadora a y a diputado a . Partido de los Jubilados presenta como senadores a Bruno Oropel y Romina Venegas, y como diputados a Carlos Zalazar y Elizabeth Rojas.

En la Segunda Sección Electoral, conformada por San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, se ponen en juego 5 senadores y 6 diputados y sus aspirantes son:

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza lleva como candidatos a senadores a Néstor Majul (UCR) y Alejandra Carina Gómez (LLA) . En Diputados, a Griselda Petri (UCR) y Pablo Castro (LLA) .

lleva como candidatos a senadores a y . En Diputados, a y . Frente Fuerza Justicialista Mendoza postula a Luis Novillo y María Luz Llorens para el Senado, y a Matías Montes y Juana Moreno para Diputados.

postula a y para el Senado, y a y para Diputados. Provincias Unidas lleva como candidato a senador a Daniel Diserio y como diputado a Gerardo Santarelli .

lleva como candidato a senador a y como diputado a . Frente Verde presenta a Manuel Verfaguer para el Senado y a Alejandro Verón para Diputados.

presenta a para el Senado y a para Diputados. Frente Demócrata Libertario lleva como candidato a senador a Damián Córdoba y como diputado a Fabián Bello .

lleva como candidato a senador a y como diputado a . Protectora propone como senador a Mario Prospitti y como diputado a Moisés Nasiff.

propone como senador a y como diputado a Frente de Izquierda lleva como candidato a senador a Martín Rodríguez y a diputado a Tupac Coletti Roumec (PTS) .

lleva como candidato a senador a y a diputado a . Partido de los Jubilados postula como senador a Juan Pablo Baro y como diputado a Isabel Grosso y Salvador Buenasorte.

La Tercera Sección Electoral será otra disputa fuerte que intentará dar Cambia Mendoza. Esa zona electoral compuesta por Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos pone en juego 4 senadores y 5 diputados. Sus candidatos son:

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza lleva para el Senado a Martín Kerchner (UCR) y Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA) . En Diputados, a Melisa Malanca (UCR) y Carlos Federico Palazzo (LLA) .

lleva para el Senado a y . En Diputados, a y . Frente Fuerza Justicialista Mendoza presenta como senadores a Omar Parisi y Alejandra Pantas , y como diputados a Julio Villafañe y Valeria Encinas .

presenta como senadores a y , y como diputados a y . Provincias Unidas postula como senadora a Vanessa Riera (Radicales por el Futuro) y como diputada a Laura Balsells Miró (PRO) .

postula como senadora a y como diputada a . Frente Verde lleva como candidato a senador a Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y como diputada a Florencia Galvani (Partido Verde) .

lleva como candidato a senador a y como diputada a . Frente Demócrata Libertario propone como senador a Cristian Cuatrocchi y como diputado a Hugo Gottardini .

propone como senador a y como diputado a . Protectora postula como senador a Pablo Cazabán y como diputado a Alberto Pont.

postula como senador a y como diputado a Frente de Izquierda lleva como candidatos a senador a Rafael Sosa y como diputada a Cecilia Soria (PTS) .

lleva como candidatos a senador a y como diputada a . Partido de los Jubilados presenta como senador a Carlos Samudio y como diputado a Daniel Óscar Sueño.

En la Cuarta Sección Electoral, que engloba al sur provincial, el peronismo quiere hacer sentir sus dos intendencias: San Rafael y Malargüe. Por su lado, el radicalismo hará lo suyo con General Alvear. Los candidatos a ocupar cuatro lugares en el Senado y cinco en Diputados son: