En su cierre de campaña, Cornejo defendió la “coherencia” de Cambia Mendoza y fustigó a Orozco

Este mediodía en el Club Andes Talleres de Godoy Cruz, Cambia Mendoza cerró oficialmente su campaña para las PASO del domingo con una conferencia de prensa liderada por su precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, y su vice, Hebe Casado. Participaron también los aspirantes a las intendencias del Gran Mendoza y el gobernador Rodolfo Suárez.

Cornejo defendió la “coherencia” de la coalición oficialista y la comparó con las demás fuerzas políticas, especialmente La Unión Mendocina. En ese sentido, aseguró que “literalmente en casi todas hay kirchneristas”, refiriéndose al frente que lidera Omar De Marchi y componen también dirigentes peronistas.

El senador nacional destinó gran parte de sus palabras a fustigar a su exaliado, el intendente de Las Heras y precandidato a vicegobernador de LUM, Daniel Orozco. Lo acusó de “malgastar” el dinero de los vecinos y dijo que no llevó sus denuncias a la justicia antes de las PASO porque “iba a victimizarse”.

Elecciones PASO 2023 El senador radical y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo junto a Hebe Casado, en el cierre de campaña en el Club Andes Talleres Foto: Orlando Pelichotti

“Nosotros intentaremos hacer la mejor elección en esta PASO y la general, pero queremos trabajar para que Mendoza se inserte en un orden macroeconómico nacional, que es imprescindible para crecer, generar nuevas inversiones, más empresas y trabajo”, manifestó Cornejo ante la atenta mirada de las figuras radicales.

“Creemos que tenemos un programa y una trayectoria, en mi caso, para lograrlo”, confió el legislador nacional y aseguró que, cuando fue mandatario provincial “hubo 3 años de recesión” y “nunca se paró la obra pública, muy por el contrario se incrementó; se mantuvo el sueldo de los empleados en tiempo y forma e incluso se incorporó una cláusula gatillo en el 2019″.

“Mendoza mantiene al día el pago a sus proveedores. Hoy hay orden fiscal y lo queremos cuidar para lo que viene”, prometió incorporando su slogan de campaña.

Entonces apuntó contra La Unión Mendocina y dijo que “es gente que, por su propia ambición, hace nuevas formaciones políticas. Se mezclan. El kirchnerismo está literalmente en varias listas, no solo del peronismo mendocino.”

“Nosotros somos la coherencia de un programa y un equipo que pide continuidad de muchas cosas que se vienen haciendo bien, correcciones en algunas puntuales, y fundamentalmente poniendo foco en influir a nivel nacional para que haya orden macroeconómico. Y va a salir porque hay mucha gente con talento y esfuerzo, que los queremos convocar a apoyarnos”, completó.

Dardos contra Orozco

Cornejo cuestionó que Daniel Orozco se haya retirado de Cambia Mendoza “sin ninguna razón valedera, solo por su ambición y tratar de imponer cosas”, algo que se escuchó reiteradamente durante la campaña por parte de él y el resto de los dirigentes oficialistas.

Entonces apuntó principalmente contra su gestión en Las Heras y señaló que desde que se fue con De Marchi, “han pasado 60 días dilapidando fondos del departamento” por “sumar votos”.

El precandidato dijo que Orozco tiene “subvertidas” las prioridades y enumeró una serie de denuncias: “Malgasta dinero en hacer fiestas como una de Remar de 53 millones de pesos. Le otorga subsidios a cooperativas que no están auditadas y no se sabe dónde va a parar ese dinero. Tiene 300 funcionarios más y resulta que no paga un certificado de obra del Enhosa de 107 millones de pesos para el Acueducto del pedemonte”.

Sin embargo, todas estas acusaciones no han sido presentadas ante la Justicia. Ante la consulta de Los Andes al respecto, Cornejo contestó: “Algunas de las cosas están apareciendo ahora, porque hay una urgencia por sumar un voto más y están tomando esas decisiones. En la medida en que nos enteramos, estamos informándolas y seguramente terminarán en denuncias judiciales”.

“No hemos querido impulsar denuncias judiciales antes de la PASO porque tienen la tendencia a victimizarse. La verdad que las víctimas son los vecinos de Las Heras, porque en estos 60 días están dilapidando los fondos que son del departamento, no de las autoridades circunstanciales”, agregó el senador.

Y dijo que tanto Fabián “Oso” Tello como Francisco “Pancho” Lo Presti, los exfuncionarios de Orozco y precandidatos a intendentes radicales, “pueden corregir todo lo que viene haciéndose mal”.

Lluvia de elogios de Casado

La precandidata a vicegobernadora, Hebe Casado (Pro), llenó de elogios a Cornejo y dijo que sí hubiese sido otro el candidato, no hubiera aceptado competir en las elecciones.

“Este desafío no lo hubiese asumido si no estuviera él al frente. Porque él significa haber hecho cosas que no hicieron otros, significa no ser políticamente correcto y haber enfrentado un montón de cosas que otros no se hubieran animado a enfrentar”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Creo que todos los que estamos acá y la mayoría de los mendocinos, les reconocemos eso a Alfredo. Él marca que se pueden hacer cosas nuevas, se pueden mejorar la calidad de vida de los mendocinos y traer proyectos nuevos”.

“A mi en lo particular me ha convencido desde el hacer. Si no hubiéramos tenido un Alfredo Cornejo que pensó que había que ampliar la infraestructura hospitalaria de toda la provincia, muy distinta hubiera sido la situación en la pandemia. Eso marcó una diferencia con el resto de las provincias y ser punta de flecha en un montón de cosas”, añadió.

Y completó: “Creo que él es un estadista y hay muy pocos en la política hoy en día. El es uno y hoy los mendocinos tenemos la suerte de tenerlo a él”. Acto seguido aplaudió todo el salón.