En seis meses de virtualidad Legislatura trabajó casi igual que 2019

El 20 de marzo empezó a regir el decreto nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y a la semana siguiente la Legislatura ya estaba sesionando de forma remota.

En los primeros 40 días las producción fue escasa y solo se aprobaron 10 leyes. Pero con el inicio del periodo ordinario de sesiones la cantidad de proyectos sancionados casi igualó a la del año pasado.

Según un informe legislativo, durante los seis meses de virtualidad se aprobaron 42 leyes en Diputados, solo una menos que en el mismo periodo de 2019. Por su parte, en el Senado se sancionaron 35 leyes, 5 menos que en el año pasado.

Entre los proyectos convertidos en ley están la emergencia sanitaria, el banco de vinos, el consejo económico y Mendoza Activa. Además, también se llevó adelante de manera on line la Asamblea Legislativa en la que el gobernador Rodolfo Suárez dio su primer discurso ante los 86 legisladores provinciales.

Desde el entorno del vicegobernador Mario Abed festejaron: “la cámara se adaptó muy rápido al modo virtual de trabajo. Nunca hubo inconvenientes más allá de algún tema de conectividad”, explicaron.

“El trabajo no se resintió. Se han aprobado leyes, pliegos de jueces, la Asamblea Legislativa fue virtual por primera vez y las sesiones están muy aceitadas”, agregaron.

Por su parte el presidente de la cámara baja, Andrés Lombardi también resaltó que el “trabajo legislativo no se vio afectado por la cuarentena... La producción ha sido similar a la del año pasado. El trabajo ha cambiado en el sentido de digitalizar todo el proceso y en abordar los temas con más trabajo”, explicó.

“La virtualidad hace las sesiones un poco más largas ya que los cuarto intermedio para terminar de cerrar la redacción de las leyes se hace por teléfono. En cuanto al trabajo en comisiones ha mejorado la asistencia de los legisladores al igual que en las sesiones donde, salvo una o dos ausencias siempre hemos tenido la presencia de todos”, añadió.

Desde la oposición comparten la mirada positiva, pero ven algunos puntos a mejorar. “Mendoza ha dado un claro ejemplo de institucionalidad con la continuidad del trabajo de la Legislatura pero no es lo mismo. El trabajo en comisiones, labor parlamentaria y hasta en las sesiones no es el mismo pero no hay otra forma”, puntualizó el presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez.

Es que en esos ámbitos es donde se discuten las leyes punto por punto, se arriba a acuerdos. También se terminaron las charlas de pasillos o los cafés en las oficinas donde se cerraban los borradores de las leyes importantes.

“Intentamos trabajar de la mejor manera. Seguimos trabajando mucho pero no es igual, no es la misma intensidad. Es difícil lograr profundidad en el debate en las sesiones y en las discusiones. Las comisiones están trabajando al 40 por ciento”, dijo el jefe del bloque del PJ en el Senado, Lucas Ilardo.

Además, el senador señaló que es muy difícil efectivizar el control del Legislativo sobre el Ejecutivo. “Cuando hacemos pedidos de informe a los ministros no van, o si van no se da el dinámica de pregunta y respuesta, sino que contestan todo al final y la repregunta es muy complicada”, cerró.

En números del 24/03 al 24/09

Diputados

2019 aprobó 43 leyes

2020 aprobó 42 leyes

Senado

2019 aprobó 40 leyes

2020 aprobó 35 leyes

De enero a septiembre de 2020

Leyes: 51

Sesiones: 35 en cada cámara

Asamblea Legislativa: 1

Senado

sesiones de acuerdo: 5 (3 online)

sesiones especiales: 1

audiencias públicas: 5 (3 online)