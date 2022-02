En Mendoza también pedirán la renuncia de la Corte

Funcionarios judiciales y del Ejecutivo nacional, organizaciones sociales y sindicatos marcharán este martes hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la renuncia de los integrantes del tribunal y reclamar cambios en la justicia. En sintonía con esta convocatoria, en Mendoza también habrá una movilización hacia Tribunales Federales. En tanto, la marcha ha generado un fuerte repudio de sectores judiciales y políticos provinciales.

Enarbolados en consignas como “Democratización del Poder Judicial” y “Basta de Lawfere”, referentes de sectores políticos, judiciales y gremiales se concentrarán frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar a los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y reclamar su dimisión.

De la convocatoria han participado un grupo importante de dirigentes vinculados al kirchnerismo que han sido condenados y procesados en diversas causas judiciales. Asimismo, funcionarios del gobierno de Alberto Fernández han manifestado su apoyo explícito a la marcha, como el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

En tanto, la manifestación se replicará también en Mendoza. Distintas entidades han llamado a concentrarse desde las 18 en el Km 0 y partir desde allí hacia Tribunales Federales, en calle España y Pedro Molina.

Convocatoria mendocina

Entre los organizadores de la movilización en Mendoza se encuentra la asociación de derechos humanos Xumek, el movimiento popular Nuestramérica, la Red Popular de Acceso a Derechos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Mesa Provincial de Barrios Populares, el Sindicato de Docentes de la Uncuyo (Siduncu) y la CTA de los Trabajadores.

Desde el gremio de Judiciales afirmaron que participarán también y señalaron que “tiene que haber una profunda reforma dentro de la justicia y que los jueces no sean elegidos de por vida”.

Florencia Díaz, directora Ejecutiva de Xumek, destacó a Los Andes que la convocatoria nacional “surgió de organizaciones sociales y abogados y nos pareció muy interesante y necesario convocar y acompañar para lograr una justicia que se democratice y que se acerque al pueblo”.

“No solamente acompañamos el pedido de renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también hacemos un reclamo contra la Corte provincial que venimos marcando desde hace bastante tiempo. Entendemos que en el Poder Judicial hay problemas de lentitud, corrupción, persecución y no se responde a un verdadero ideal de justicia sino más bien hablamos de una justicia que responde a los poderosos”, señaló.

Acerca de los cuestionamientos que ha despertado la manifestación, Díaz sostuvo que no es una marcha golpista. “No vamos a ir a derrocar, queremos que sean los mismos jueces quienes reconozcan sus falencias y vean que su labor no es competente y que el pueblo no está conforme. Somos organizaciones de Derechos Humanos, populares, barriales y sociales que no responden al Frente de Todos. Hay muchos abogados independientes que también se están sumando”, señaló.

Fuerte rechazo

Este lunes la Asociación de Magistrados de Mendoza emitió un comunicado en el que expresa su “enorme preocupación” ante la convocatoria a la marcha de este 1° de febrero. “La permanencia de los jueces y juezas en sus cargos es una garantía indispensable para la independencia del Poder Judicial”, señala el mensaje y destaca que estos actos son " inapropiados y riesgosos " y que “debilitan la institucionalidad”.

En diálogo con Los Andes, Silvina Furlotti, presidenta de la entidad expresó que “es inadmisible realizar una marcha para pedir la renuncia de integrantes de un tribunal porque afecta gravemente la independencia judicial porque no deja a los magistrados decidir libremente”.

“Vimos con mucha preocupación que se haga una marcha para pedir la renuncia de miembros de un tribunal y máxime cuando es el superior tribunal del país. Nos parece que es grave porque están los carriles institucionales como el juicio político si uno quiere remover a algún miembro que considera que no ha actuado bien. Consideramos necesario salir a avalar la institucionalidad del país”, indicó.

Durante el último fin de semana desde Juntos por el Cambio emitieron un comunicado criticando la realización de esta marcha. De hecho, un grupo de legisladores nacionales de ese espacio presentaron un proyecto de repudio en el Congreso. Entre los firmantes aparece el mendocino Omar de Marchi.

“Que el propio Gobierno convoque a una marcha en contra de la cabeza de uno de los poderes del Estado, como es la Corte, es insólito y peligroso”, manifestó el diputado del PRO. “Evidentemente el haber perdido la mayoría en el parlamento los pone muy nerviosos porque les complica los planes de avance sobre la justicia. Lo que va a pasar este martes es un apriete liso y llano a la cabeza de uno de los poderes del Estado”, agregó.