En Mendoza aumentaron los votos en blanco y los recurridos en las categorías parlamentarias

Con un 77,15% de participación y la posibilidad de ajustarse aún más durante el recuento definitivo, la media en Mendoza fue mayor a tres puntos al promedio nacional, del 74%. Y fue un 6% más alta que las PASO. Concurrieron a las urnas 1.081.404 mendocinos de los 1.401.524 que están empadronados.

Del total de los votos que fueron válidos, 1.048.616 (96,96%), un total de 17.850 fueron en blanco (1,65%), 14,171 nulos (1,31%) y 767 recurridos, impugnados y comando (0,07%), todos en la categoría presidencial, donde el candidato más votado, Javier Milei, obtuvo 480.294 votos.

Sin embargo, se observó un crecimiento de los votos en blanco en la categoría parlamentaria. Al elegir un representante local para el Parlasur, 65.152 mendocinos (5,89%) decidieron no omitir su opinión. En la misma línea, 61.441 electores (5,66%) optaron por no elegir diputados nacionales, una opción que fue dos puntos más alta que los 34.234 (3,13%) que no eligieron al representante local para el Parlasur.

Se observó un crecimiento similar en torno a los votos nulos y los recurridos, impugnados y comando. Mientras que en la categoría de presidente y representantes nacionales al Parlasur hubo porcentajes equivalentes al 1,31% y 0,07%, respectivamente, se notó un quiebre con el 1,35% (15.235 votos nulos) y 0.07% (787 votos recurridos). Un volumen que casi equivale a los votos que logró el Movimiento Libres del Sur (17.560 unidades) para aspirar al Congreso.

Sobre la media nacional

Minutos después de las 19, en conferencia de prensa en el Correo Argentino, Juan Manuel Pizarro, miembro de la Junta Electoral del distrito, señaló: “En principio, el desarrollo total del acto eleccionario ha sido de excelencia”. Y destacó el mérito de las autoridades de mesa y de la ciudadanía que cumplió con el sufragio.

“Hemos tenido, como en algunas elecciones, denuncias de boletas faltantes o en algún caso de robo de boletas o sustracción de las mismas. Pero todas han sido canalizadas a través de aquellas personas que han realizado la denuncia, como prevé el Código Electoral Nacional a partir de la intervención de la Fiscalía Federal 1 con competencia en los delitos electorales”, agregó Pizarro.

Desde el cuerpo colegiado se explicó que no se han hecho denuncias a la Junta Electoral y que los reclamos, al igual que en las elecciones pasadas, han sido solucionados. Sin embargo, se comentó que hay tres denuncias en concreto. “De acuerdo a lo que tenemos en conocimiento por parte de la Fiscalía Electoral, hay tres denuncias”, comentó Pizarro.

La Junta Electoral remarcó que el domingo un 6% más de mendocinos concurrieron a las urnas respecto al total que participó en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado.

En un corte parcial, a primera hora de la tarde de ayer, se había informado que el 54% del padrón habilitado, más de 750.000 mendocinos, había concurrido a votar. Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Mendoza, apuntó: “La participación fue un 6% más alta que las PASO y la verdad es que en el 77%, estamos en los estándares normales”.

