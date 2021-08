En medio del escándalo, Alberto Fernández viajó a Misiones con Fabiola Yáñez para presentar la segunda edición de PreViaje

El viernes, el presidente Alberto Fernández se lamentó por los festejos en Olivos, luego de que se filtrara una foto de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos. Ahora viajó a un acto en Misiones con la primera dama y la mencionó en el discurso.

El viaje lo realizó en el contexto de la presentación de la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales con devolución de un 50 por ciento del gasto. El acto fue en el Parque Nacional Iguazú, cerca de las Cataratas.

“Estamos en un Parque Nacional único en el mundo. Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo atrás en este hotel y me decía: ‘Vos tenes que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije está exagerando, me debe estar macaneando”, expresó entre risas el Presidente, mientras la transmisión oficial ponía en pantalla a la primera dama, con barbijo, en la primera fila del auditorio.

“Ahora que me doy vuelta y veo las Cataratas, qué privilegio increíble tiene este lugar, que lugar maravilloso tenemos los argentinos y qué maravilla para el mundo”, añadió desde un salón del hotel Gran Meliá Iguazú.

Fabiola, en primera fila

La presencia de Fabiola Yañez en el acto de Misiones llamó la atención, ya que el viernes, desde Olavarría, el Presidente en su discurso de disculpas, responsabilizó a la primera dama por la celebración del cumpleaños en la quinta presidencial, que después quedó reflejada en una foto.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento”, señaló Fernández en su discurso.

Alberto Fernández anunció al vuelta del Programa Previaje. Captura TV

En el que luego agregó: “Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero explicó esto. Que todos lo supieron porque nosotros lo contamos. Porque no ocultamos nada. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos. Los que vivimos con gente que no tiene nada que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”.

Sin embargo, esas declaraciones generaron más polémica porque desde la oposición cuestionaron al presidente por “echarle la culpa” a Fabiola Yañez, en vez de hacerse cargo de su responsabilidad, algo que negaron desde la Casa Rosada. María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense y precandidata a diputada porteña, expresó con dureza: “Que Alberto Fernández culpe a la mujer agota mi capacidad de sorpresa, él tiene que responder ante la justicia. Lo único que esperaba era que pida perdón”.

Cómo es el Plan Previaje

El mandatario sostuvo que “el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado” a partir del plan de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional y exhortó a “volver a encender la máquina del turismo”.

En su discurso, el mandatario dijo que la gastronomía y la hotelería fueron “las dos actividades más dañadas, las grandes víctimas, por la pandemia” de coronavirus y destacó la vuelta del programa Previaje, que fue “muy exitoso en el verano pasado”.

Asimismo, remarcó que la vuelta del turismo será posible gracias al avance de la campaña de vacunación y destacó: “Trajimos vacunas de excelencia y seguimos avanzando”. De esta manera, el mandatario presentó la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales, mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto, con lo que se busca fomentar el consumo y la demanda interna.

Los créditos, que podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022, incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos.En tanto, el período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre próximo.

En su primera edición 2020-2021 la iniciativa inyectó 15.000 millones de pesos en el sector y benefició a 600.000 turistas, incluyendo la prestación de más de 13.000 centros turísticos y 100.000 comercios.