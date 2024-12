En medio de negociaciones tensas, Adorni criticó la presidencia de Mauricio Macri: “Se quedó sin nafta”

En el marco de las negociaciones entre el oficialismo y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo año, el vocero presidencial, Manuel Adorni , sostuvo que Mauricio Macri “se quedó sin nafta” y “no pudo” llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país.

“Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso, no pudo. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”, afirmó Adorni en una entrevista con Radio Rivadavia. Según el funcionario, “lo que había que hacer no se hizo” durante la gestión del exmandatario.

Adorni también analizó el comportamiento del electorado y aseguró que una parte importante de quienes apoyaron a La Libertad Avanza no son exclusivamente libertarios, sino que en su momento respaldaron a Macri, pero ante la falta de respuestas de su gobierno, optaron por Javier Milei.

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO, Adorni reiteró la postura del presidente Javier Milei: la alianza debe ser total o no será.

“No sé si va a haber un acuerdo con Macri. Pero, en palabras del presidente, o vamos juntos o separados: No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política”, enfatizó el vocero en declaraciones al programa “Si pasa, pasa”, conducido por Ignacio Ortelli.