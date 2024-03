En medio de la polémica por su negativa al DNU, Lousteau salió a responder las críticas

En medio de las interrogantes surgidas por su voto en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuesto por Javier Milei, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, respondió a las críticas y dirigió sus comentarios hacia aquellos que lo señalan desde dentro del propio partido radical.

“¿Cuál es mi perspectiva sobre esto? Hay una diferencia entre la postura que adoptan los radicales internamente y lo que votan cuando están en el recinto”, expresó Lousteau en una entrevista en Radio con Vos, al analizar las razones detrás de las críticas recibidas por su voto en contra del DNU.

Siguiendo esa misma línea, y poco después del comunicado emitido por algunos gobernadores y los líderes de los bloques de la UCR en ambas cámaras legislativas, Lousteau amplió su punto de vista: “Internamente, la gran mayoría de los radicales afirman que el DNU es inconstitucional, todos coinciden en que es un despropósito, pero luego votan de manera diferente”.

Y añadió: “¿Por qué sucede esto? Algunos han cambiado sinceramente de opinión, otros lo hacen por conveniencia y algunos más por temor. Cada uno debe asumir su responsabilidad, personalmente no tengo temor”.

Lousteau continuó sus críticas hacia aquellos que lo cuestionan y planteó: “¿Cuántos radicales han escuchado ustedes llenarse la boca con el estado de derecho en la república y la institucionalidad? ¿Y ahora resulta que no?”.

El economista reiteró los argumentos que respaldan su oposición al decreto al afirmar nuevamente que “es inconstitucional de arriba para abajo”.

Las críticas de Lousteau hacia aquellos que cuestionan su voto no se limitaron únicamente a los líderes radicales. También apuntó hacia el PRO y María Eugenia Vidal.

“Cuando personas que respeto mucho me dicen ‘te equivocaste’, reviso todo. Pero lo que me dicen personas que percibo como inconsistentes, incoherentes, que hablan de constitucionalidad y luego votan inconstitucionalidades, eso me hace reflexionar. Me refiero a aquellos que votaron una cosa, como cuando el PRO respaldó la Ley de Alquileres, y ahora escucho a Vidal diciendo ‘quieren llevarte a la ley de alquileres vieja’, pero si es su ley”, declaró enfáticamente Lousteau.

Las críticas más severas hacia Lousteau provinieron de los gobernadores de su mismo espacio y de los líderes de bloque en la Cámara de Diputados y el Senado.

Con la interna desatada, los mandatarios provinciales y los líderes de bloque expresaron su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, subrayaron cuatro gobernadores radicales en un comunicado. El único que no lo firmó es el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, quien es cercano a Lousteau.

En el texto, plantearon su compromiso con “un cambio en el país” y la construcción de “un partido moderno”.

“La Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años. Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio”, enfatizaron.

Seguí leyendo