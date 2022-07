En el organismo que dejó Batakis, dos obras de Mendoza esperan firmar convenio de financiamiento

El Gobierno provincial desde hace meses intenta cerrar acuerdos con organismos nacionales que puedan financiar obras públicas, principalmente relacionadas con la producción y comunicación. No obstante, la salida de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, quien asumió como ministra de Economía, podría ralentizar nuevamente el normal camino que tienen estos proyectos.

En el Poder Ejecutivo aseguran que algunas iniciativas “están muy avanzadas” y entienden que el funcionario que ocupe el puesto de Batakis, que aún no está resuelto, no planteará mayores objeciones a estas obras que están encaminadas para recibir créditos nacionales.

Son dos las obras que Mendoza desde hace años busca encarar con financiamiento nacional desde la gestión de Alfredo Cornejo, y se localizan en la zona este de la provincia. Por un lado está el acueducto ganadero de La Paz, que ya tiene el visto bueno de Nación; y por otro lado, el segundo tramo de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín.

La importancia de la figura que tenía Batakis como secretaria de Provincias, era que se desempeñaba también como titular del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir). Es a través de ese organismo con el que se buscan los créditos para este tipo de obras.

Sin embargo, aún no hay confirmaciones oficiales de quién estará a cargo del importante espacio en el Ministerio del Interior que comanda Eduardo De Pedro.

Más allá de especulaciones, Patricia Fadel, dirigente peronista que integra el Fffir como consejera, aseguró que el cambio en el gabinete no detendrá las gestiones de Mendoza y aguarda que rápidamente se cubra el puesto que dejó vacante Batakis, para que “sigan avanzando los financiamientos que la Nación tiene en todas las provincias”.

En avance

Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura, que conduce Mario Isgró, el acueducto de La Paz es una obra en la cual “ya se tramitó el desarrollo del proyecto ejecutivo en su momento” y se puso a disposición del ámbito de ingeniería en el Departamento General de Irrigación, “para dar las últimas terminaciones”.

“Ya está aprobado por el Fffir”, comentó Isgró a Los Andes, y resta cumplir con unas tareas que está llevando a cabo la provincia para llamar a licitación, que “se sabrá en pocos días”, agregó.

También dijo que están “en etapa de revisión de los últimos títulos, que son las propiedades por las que pasará el acueducto”. Este trabajo se está realizando en conjunto con la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), del Ministerio de Hacienda, completó.

Asimismo, Fadel agregó que el expediente del acueducto “está en marcha” y que hace tiempo ya que tiene el visto bueno del organismo para su financiamiento.

“Entre la semana pasada y la anterior la provincia dijo que iban a terminar con algunos trámites. Una vez que se complete, se firma el convenio, como se hizo con las cloacas de Tunuyán (ver aparte). Pero es importante decir que está la disponibilidad de dinero”, acotó.

Sobre el acueducto, se prevé una inversión de U$S 11,5 millones para la construcción de 483 kilómetros de acueductos, entre la red troncal y derivadas, que permitirá llevar agua apta para consumo animal a 105 productores ganaderos. En tanto, tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

La otra obra por la que está peleando Mendoza para recibir fondos es el de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín. Fue el Gobernador que anunció el 29 de junio que licitará la primera etapa del camino (4 kilómetros) con recursos propios que ascenderán a los $2.000 millones.

Si bien este trabajo se pensó en un primer momento que fuera financiado por completo por el Fffir, retrasos y trabas producto de la mala relación entre el radicalismo y el peronismo generaron un sinfín de problemas particularmente con estos trabajos, lo que hicieron que Suárez encarara esta primera etapa con fondos propios.

No obstante, el mismo 29 de junio, Isgró viajó con una comitiva de Infraestructura a Buenos Aires para gestionar los recursos para la segunda etapa, que es un tramo mayor al primero (8 kilómetros) y que se plantea un presupuesto de $4.500 millones.

Sobre esta obra, la consejera del Fffir mendocina comentó que a pesar que el crédito está pedido desde el 2017, “una vez que cambia el gobierno debe volver a realizarse la gestión” y que fue ese el principal motivo del retraso.

“Es posible que haya negociaciones entre Isgró y el ministerio del Interior pero el pedido concreto aún no se debate en el directorio del Fffir”, indicó Fadel.

Por otro lado, Isgró habló también del proyecto para la realización del Ecoparque y la renovación de la zona del Cerro de la Gloria, que ya tiene el planteo de no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que entregará un crédito no reembolsable de U$S 10,5 millones.

“Estamos previendo que con los cambios de gabinete del ministerio donde se llevaba adelante la licitación. Esperamos que se anuncie el 20 de julio. Pero por ahora no tenemos la certeza”, esgrimió el Ministro, quien agregó que en el transcurso de este mes se mandará la documentación del BID y se planea licitar “en agosto o septiembre”.

Último crédito

Fadel hizo referencia a la última firma de Batakis con Mendoza, que fue esa firma de obras cloacales en Tunuyán y Tupungato, en un acto en el cual participó el gobernador Rodolfo Suárez; el ministro Isgró y el intendente de Tunuyán Martín Aveiro. Eso fue el 2 de junio pasado.

En una segunda etapa, posibilitará el aprovechamiento de una zona inculta en Tupungato y Rivadavia, ya que las aguas servidas podrán ser reutilizadas para riego agrícola.

El crédito fue por $366,6 millones y eran para el “mejoramiento del sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales”.

Estos trabajos beneficiarán directamente a 53.000 personas, y forman parte de un programa integral que está enmarcado en el plan director de Aysam para el desarrollo del Valle de Uco. En esta primera etapa, prevé la renovación de la colectora máxima de hormigón existente, la cual presenta un elevado deterioro estructural y frecuentes hundimientos.

La obra también permitirá el transporte, tratamiento y posterior reúso agrícola de los efluentes cloacales generados en las ciudades cabeceras de los departamentos de Tunuyán y Tupungato.