En clave electoral, Alberto Fernández compartió un mensaje por el 9 de Julio: “Es tiempo de ir por más”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió hoy un mensaje grabado al país y en clave electoral por el 207 aniversario de la Independencia. El mandatario aseguró que “es tiempo de ir por más, de no alterar el rumbo, de avanzar al mañana, transitando el camino de lo justo y lo bueno para nuestro pueblo”.

“No es por nosotros que los exhorto a hacerlo, es por los hijos de la patria, que ya se los ve creciendo en una Argentina libre e independiente”, acotó el Presidente en un mensaje a todos los argentinos que envió en un video a Tucumán, donde se realizaron las celebraciones desde las 0 en la Casa Histórica.

Según el texto y el video publicados en los primeros minutos de este domingo por el portal del Gobierno tucumana, el jefe de estado también destacó la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, que quedará habilitado este mismo día en la localidad bonaerense de Salliqueló.

“Cada 9 de julio nos convoca la Patria aquí a Tucumán. Para mí, además, este día tiene la particularidad de ser el último 9 de julio que celebre en este mandato presidencial que los argentinos y argentinas me han confiado. Con semejante carga emocional no quise estar ausente en estos festejos y por eso me hago presente de este modo”, inició Fernández su mensaje.

Y, acotó que “este 9 de julio, otro hecho de enorme significación, me impide participar de los festejos en esa hermosa tierra que vio nacer nuestra independencia” dado que “vamos a inaugurar en Salliqueló, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el gasoducto Néstor Kirchner. Un antes y un después para nuestro desarrollo”.

Tras señalar a la obra como “única en Sudamérica y que representa la obra más importante de los últimos 40 años de la Argentina”, remarcó que “desde el descubrimiento de los yacimientos de Vaca Muerta, en varias ocasiones se planteó la construcción de este gasoducto. A veces, todo quedó en la nada porque no hubo forma de financiar la obra. Otras veces, todo naufragó porque quisieron hacer prevalecer intereses privados a los verdaderos intereses de nuestro pueblo”.

