En Ciudad de Buenos Aires, el barbijo también seguirá siendo obligatorio

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó hoy la importancia de continuar con el uso del barbijo “un poco más” hasta alcanzar el 70 por ciento de la población vacunada con dos dosis.

”Nosotros venimos proponiendo un plan progresivo y planificado de aperturas de seis etapas. Hoy estamos en la cuarta”, dijo Quirós sobre el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus en la Ciudad y evaluó que “en esa progresión todavía no es momento de quitar el barbijo”.

Sin embargo, señaló que “el sentido de las medidas que Nación comunicó es el correcto” en referencia a los anuncios de ayer sobre el abandono de una serie de restricciones a partir del 1 de octubre próximo, entre ellas el levantamiento de la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre siempre que no se esté en actividades masivas o multitudinarias.

”Lo que está haciendo el Gobierno nacional es guiar un conjunto de pautas posibles y transferirle a las provincias y cada una de ellas decide cuáles toma y cuáles no. Me parece que a veces se intenta buscar una grieta donde en realidad no es tal”, dijo el titular de la cartera sanitaria porteña, en diálogo con Radio con Vos.

Sobre la situación epidemiológica actual, Quirós enfocó su análisis en tres ejes y sostuvo que en la Ciudad “la foto de hoy es una de las mejores fotos de toda la serie por el número de casos, de internados, de fallecidos”.

”Por otro lado, sabemos que la variante Delta está presente y que en otros países del mundo ha progresado y provocado nuevos contagios, y dependiendo de la situación de la vacunación ha generado más o menos daño”, afirmó.

Sobre la vacunación, el tercer pilar, explicó que “cuando los países alcanzan el 50% de la vacunación con dos dosis, la variante Delta genera casos pero no mucho daño porque las enfermedades graves y mortales descienden de manera significativa”.

”Cuando la sociedad tiene más de 70% de la población con las dos dosis a la variante Delta le cuesta la transmisibilidad y por lo tanto los casos suelen contenerse, hacen curvas más bajas o quiebran las curvas que venían teniendo”, agregó.

En este sentido, indicó que el plan de apertura de la Ciudad depende del avance de la vacunación. ”Sabemos que en espacios abiertos naturalmente la contagiosidad es mucho menor y sabemos que es menos peligroso. Pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con dos dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican”, indicó sobre la eliminación del tapabocas.

El ministro afirmó que este miércoles se alcanzará “el 60% de los porteños con dos dosis aplicadas” y enfatizó que en “unos diez días se logrará un hito muy grande de vacunación que han alcanzado pocos países del mundo, que es llegar al 70% de toda la población vacunada”.

