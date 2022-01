En 2021 el sueldo de legisladores provinciales subió 102.450 pesos

El dato del salario de los legisladores provinciales siempre genera bronca en los mendocinos. La razón es casi obvia: el salario medio en la provincia (a setiembre de 2021) asciende a 59.266 pesos. Hay un dato del ingreso de los diputados y senadores provinciales que seguramente generará más bronca: en enero del año pasado el sueldo bruto de un legislador era de 250.070 mil pesos; en diciembre los representantes cobraron 352.450 (siempre bruto, sin tener en cuenta los descuentos de ley).

El incremento es de 102.450 pesos. Es decir, que un legislador provincial vio incrementados sus ingresos por una cifra superior a la canasta básica total de noviembre pasado (el último dato disponible) que fue calculado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza: 68.624,70 pesos.

Antes de analizar el gasto, es conveniente indicar que se usan los salarios brutos y no lo que perciben de bolsillo, porque ninguno de los legisladores cobra los mismo, debido a la influencia impositiva, particularmente ganancias. Si bien todos pagan esa obligación, hay deducciones por diferentes causas (prepaga, personal doméstico, hijos a cargo, etc) que no son iguales en todos los casos y por eso el monto depositado en la cuenta sueldo del banco es diferente para cada legislador.

Si podemos dar una idea acerca de lo que reciben, por el aporte del senador Lautaro Jiménez del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que ofreció sus bonos de sueldo: en enero 2021 se le liquidaron 206.688,55 pesos; en diciembre del mismo año 254.648,33; el incremento en el bolsillo fue de 47.959,78 pesos.

El dato difícilmente vuelva a estar disponible cuando el legislador termine su mandato en abril. En esa fecha también quedará afuera de la Cámara de Diputados Mailé Rodríguez, también del FIT. Esa fuerza suele divulgar los aumentos de salario porque siguen sosteniendo que los funcionarios deben ganar lo mismo que un docente.

El incremento anual fue de 40,94%. El porcentaje no es diferente al que percibieron los estatales en todo el año. La paritaria firmada por ATE para todo el año cerró en 7% en marzo y del 12% en julio, 6% en septiembre, 10% en octubre y otro del 6% en noviembre. Total 41%.

Es que los legisladores tienen un régimen salarial explicado en varias oportunidades. Cobran el 95% de lo que cobra el Gobernador de la provincia, según lo que prescribe el artículo 27 de la ley 5811; el Mandatario cobra el equivalente al doble de lo que reciba un empleado de clase 13, más un adicional por dedicación de tiempo completo, más un 60% de compensación funcional (artículo 26 de la 5811). Todos los ítems se actualizan con la paritaria de los estatales de administración central. Así todos los sueldos de los funcionarios tienen el mismo porcentaje de aumento que los trabajadores del Estado.

Así está establecido para todos los funcionarios de la Administración Pública: los ministros cobran el 94% del sueldo del Gobernador y así todo el resto de las líneas de conducción de áreas y departamentos tienen porcentuales asignados.

“El enganche salarial atado a porcentajes paritarios sólo beneficia a los que parten de sueldos muy altos. Mes a mes agranda la brecha salarial entre legisladores y docentes, jueces y enfermeras. Los partidos mayoritarios se aferran a esos privilegios con uñas y dientes. Pero la crisis social terminará poniendo los privilegios políticos en discusión tarde o temprano”, dijo Jiménez.

Incluso hay tres intendentes y sus respectivos concejos deliberantes que tienen enganchados sus ingresos al del Mandatario provincial: Los Andes informó en su edición del 8 de noviembre pasado que los concejales Guaymallén, Tupungato y Santa Rosa tienen ese régimen. Un detalle: los ediles del primer departamento tienen las dietas más altas de la provincia (214.650 pesos). Del otro lado, Santa Rosa es de los que menos paga: $99.000, un poco más que San Carlos ($95.000) y bastante más que La Paz ($55.000), el que menos paga.

El presupuesto 2022 de la Legislatura asciende a 2.652.257.294,52. Eso es lo que prevé gastar la Casa de las Leyes durante todo este año. Comparado con los 375.967 millones de pesos que prevén gastar todos los poderes del Estado en 2022 (sin organismos autárquicos y sin amortización de deuda), la Legislatura gastará el 0,7% del total. No parece ser mucho el ahorro si se eliminara ese gasto, aunque con los 2.652 millones de pesos se podrían construir alrededor de 580 casas.

Otros casos

Es difícil conseguir en enero los salarios legislativos de otras provincias y las páginas web de cada una de las legislaturas no suelen hacer público el dato. Una de las gratas excepciones es el sitio de Córdoba, donde se informa que a noviembre de 2021, el salario bruto de sus legisladores fue de 357.159,36 pesos, casi cinco mil pesos más alto que el de sus pares mendocinos.

El de los diputados nacionales también se informa en su página oficial, aunque no el dato actualizado. El salario informado es el de julio de 2021, cuando el bruto era de 299.701,30 pesos. Haciendo la salvedad de los descuentos, que no son iguales para todos, el monto de bolsillo rondaba los 200.000 mil pesos.

Los diputados nacionales están enganchados al salario de un director del escalafón de empleados del Congreso. Esto implica que buena parte del incremento de 40% otorgado a los empleados legislativos en junio pasado (en cuatro tramos de 10% en julio, agosto, septiembre y octubre), que afecta el monto que cobran los diputados, no está incluido en la información oficial. Sólo el 10% de julio.

Con ese aumento, la dieta de los diputados nacionales debe rondar los 400 mil pesos. Un dato: con el sorteo de su sueldo que lanzó el flamante diputado Javier Milei, se ventiló su bono de diciembre, que no es mes completo, porque asumió el 10 de diciembre. Por los 21 días del mes pasado cobró 310.927,12 (en bruto). Esa suma es por dos tercios del mes. ¿Cuánto vale el tercio faltante?

El eterno debate de cuánto debe ganar un representante legislativo

Sin hacer demagogia, vale hacerse la pregunta de cuánto debe ganar un legislador. El cargo tiene relevancia institucional, la pregunta es cuánta responsabilidad tiene y si está bien pagada. Por otro carril va el debate por la eficiencia y eficacia de los representantes que cumplen la función. Como en todos lados, siempre los hay más chantas y más laboriosos, más y menos preparados para el cargo. Ahí pesa el voto de los ciudadanos y la cuestionada lista sábana dónde se esconden los pícaros.

Suponiendo que todos nuestros legisladores fueran un modelo positivo, uno podría cuestionarse un hecho: ¿Es justo que un legislador cobre menos que un ministro? Es cierto que la diferencia es ínfima (1%), pero el ministro pone la firma en decisiones que lo someten al escrutinio de los organismos de control (como Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas); si algún número no cuadra, es sometido a sanciones y multas y ni hablar si comete errores graves, que le hacen perder plata al Estado, puede ser investigado por la Justicia penal. No se habla de corrupción, sino de malas decisiones; un error legislativo, como mucho, termina en una declaración judicial de inconstitucionalidad, no hay otra sanción, aún cuando una ley mal hecha pueda hacer perder (mucha) plata al Estado.

Todas estas contrariedades inclinan la balanza de la responsabilidad para el lado del ministro y, obviamente, de la principal autoridad de la Provincia. Claramente la responsabilidad de un gobernador es mucho mayor que la de un diputado o senador provincial, por lo que una diferencia salarial de 5% parece escasa.