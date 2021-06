Empresarios quieren dar el salto a la política para influir en las decisiones

Mendoza está ingresando en época de campaña electoral y de a poco comienza a sentirse el clima de las elecciones y negociaciones políticas. En paralelo a la rosca política, desde el sector empresario, sobre todo los nucleados en la Mesa de la Producción y Empleo, han salido a dar su opinión respecto a la “poca o nula participación” que consideran que tiene su sector, tanto en el Congreso, la Legislatura y los concejos deliberantes, y alentaron a que tanto referentes como al resto, se animen “ahora” a dar el salto a la política “para que esté representado un sector importante en la provincia”.

A sabiendas que el 24 de julio es la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos para las legislativas de septiembre y noviembre, y si bien no se han lanzado oficialmente para ser candidatos, hay quienes han empezado a moverse o al menos en levantar la voz en relación a cómo debería ser la participación del sector empresario.

En diálogo con Los Andes, distintos dirigentes empresariales han coincidido en que en los concejos deliberantes, como en la Casa de las Leyes, hay una “escasa participación de dirigentes que defiendan los intereses de la producción y del empresariado”, y que más allá de las reuniones que puedan tener con los partidos políticos, a veces “no alcanza para que un ‘mal proyecto’ no tenga el rechazo de los políticos”.

Si bien hay dirigentes relacionados con la rama de la producción que ya están jugando fuerte, como es el caso de Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro y que ha tenido contactos con varios sectores políticos (algunos recuerdan unas fotos con Rodolfo Lavagna de hace un par de meses); o el empresario vitivinícola Rodolfo Vargas Arizu, quien se sumó a Recrear, la fuerza de Ricardo López Murphy que está en el frente Cambia Mendoza; el resto aún no se decide, pero aseguran que es necesaria la posibilidad que aparezcan más nombres en el campo político, y más en esta época en la cual están en danza los diferentes proyectos y precandidatos.

Lo que tienen en claro es que más allá de la posibilidad de reunir a un sector completo que defienda el rol empresario, lo importante “es que participen, ya sea con el oficialismo, la oposición e incluso el resto de las fuerzas”. También, algunos destacan que han tenido contactos con fuerzas políticas, pero que por el momento no dejan de ser sólo llamados y reuniones informales.

De parte de los principales frentes políticos, como Cambia Mendoza o el Frente de Todos, han decidido no salir a opinar respecto a si es aceptable o no el reclamo empresario; pero sí es importante marcar que algunos referentes, como el nombrado Iannizzotto; así como también José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar); y Eduardo Sancho, titular de Fecovita, fueron sondeados por el peronismo para eventuales precandidaturas. Sin embargo, no han sido más que primeros contactos.

Los pies en la arena

Si bien hay quienes están más entusiasmados que otros, este tema se está hablando en las diferentes reuniones de la mesa de empresarios, y la postura que prima es la que piensa que la renovación que se ha notado en los principales puestos de las cámaras territoriales y empresariales, se traduce también en un pensamiento de ser más activos políticamente.

La punta de lanza la hizo Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), para quien los empresarios tienen un problema, que es que “no hay dirigentes que levanten la mano por las necesidades que presenta el sector”.

Mauricio Badaloni Los Andes

“Hemos visto cómo se ha discutido en diferentes ocasiones un aumento de impuestos, y nadie salir a oponerse, o al menos pensar cómo afectaría en términos de competitividad o asimetrías con otras provincias”, ejemplificó.

Además, consideró que la economía en Mendoza “se sigue precipitando”, sin que alguien pueda encarar con soluciones concretas, tanto del oficialismo como de la oposición, y que “se detienen solamente a enarbolar temas del pasado”. En ese sentido marcó la “necesidad de salir a ponerle el cuerpo a esta situación”.

Por otro lado, Federico Pagano, titular del Concejo Empresario Mendocino (CEM), coincidió con la visión de la “importancia” en que el sector privado esté representado “principalmente en la parte legislativa”.

Federico Pagano. Los Andes

“Independientemente del partido al cual pertenezcan, que la base de pertenencia de un dirigente sea el sector privado sería un logro, con la defensa del progreso, de la inversión y con la mira en tener un sector privado fuerte con capacidad de crecimiento”, añadió.

También opinó que a lo largo de estos años el sector no ha tenido una representación como la que hubieran querido, y que es un buen momento como para proponerlo.

Los Andes también consultó a Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, uno de los que más ha estado trabajando para incursionar en la política, y expresó que hoy hay un escenario de representación “exclusivamente partidaria” que “queda corta, porque se necesita la voz de quienes llevan adelante las actividades productivas, sociales, culturales y no simplemente acuerdos políticos o electorales”.

Carlos Iannizzotto. Los Andes

Para Iannizzotto, el sector productivo “tiene que tener una representación fundada en sus bases, es decir, que esté la voz de los que saben de esa actividad, los que sufren, o puedan ser beneficiados, siempre con un concepto de integración en la parte política, no sectorizada”.

“Yo creo que es necesaria una participación vinculante, donde la voz de mis representados lleguen al Congreso, y de esa manera construyamos una nación más equitativa, armónica, federal y republicana”, acotó.

Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, es uno de los que considera que “es ahora” cuando hay que salir a jugar en política. En diálogo con Los Andes, sostuvo que más allá de las discusiones respecto a cómo hacerlo, “hoy hay una coyuntura que demanda una visión productivista de la política” y que no alcanza solo con nutrir de insumos a los políticos, con ideas e informes; sino que “es el momento de salir a la cancha con dirigentes”.

Diego Stortini - Presidente de Cámara de Comercio de Tunuyán. Los Andes

“Personalmente creo que si hay oportunidades hay que aprovecharlas, pero el problema es el cómo, porque la política viene trabajando de manera endógena y no ha buscado liderazgos afuera de su sector”, opinó, pero dejó en claro que ha habido un “rejuvenecimiento” de la dirigencia gremial empresaria, que puede dotar de más fuerza a las ideas de participar en política.

En tanto, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), sostuvo que si bien a él particularmente no le gustaría participar, consideró “muy válida” la inquietud por parte del sector privado, sobre todo para que haya una voz del sector en los momentos donde se discuten temas importantes, y también porque “el puesto que no ocupa uno lo hace otro”.

“Creo que tenemos que elegir figuras importantes del sector, que no se tienten de las malas prácticas de la política, pero en la Mesa coincidimos en que es una buena oportunidad para probar y no desaprovechar”, finalizó el titular de la UCIM.