Empresarios de la RTO criticaron a Suárez y lo acusan de “cambiar las reglas de juego”

La medida de extender los plazos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que adelantó el gobernador Rodolfo Suárez que pedirá a Nación para determinados propietarios de vehículos y como forma de flexibilización de la norma, generó repercusiones que impactaron de mala manera para los empresarios que manejan centros de realización del trámite. Particularmente lo acusaron al Gobernador de intentar “cambiar las reglas de juego” y agregaron que, en caso de obtener el aval nacional, los perjudicará respecto a las inversiones realizadas y posiblemente también con la cantidad de empleados.

El anuncio en particular fue que solicitarán a Nación que la vigencia de la oblea, al menos para los vehículos nuevos (de 3 a 7 años de antigüedad) sea cada dos años, tal como rige la ley a nivel nacional. Eso estará plasmado en los próximos días en la reglamentación provincial pero se pedirá la vigencia a la Nación para que se apruebe el protocolo.

“Vamos a adoptar un sistema, en el cual actualmente hasta el tercer año no hay que hacer la RTO. Pero para aquellos vehículos que estén entre 3 y 7 años, se hará cada dos años”, adelantó Suárez en diálogo con varios medios este martes.

Qué opinan los empresarios sobre los cambios en la RTO

Quien habló sobre este tema fue Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO de Cuyo, quien se mostró en contra de la decisión de Suárez y expresó que actualmente se está “confundiendo a la gente”.

“Todavía tenemos una ley vigente que hay que cumplir y hacer cumplir. Porque para algo se crean las leyes y las votan los propios legisladores. Hoy se hace cada un año la RTO y con eso nos regimos”, aclaró Toranzo a radio Mitre Mendoza.

Mendoza. 07 marzo de 2021 Taller Revision Técnica Planta verificadora vehicular LH, Centro de Revisión Técnica, ubicada en calle Independencia 532 de Las Heras Lisandro,empleado revisando un automovil Nota comercial Foto: José Gutierrez / Los Andes autos, mecánico

No obstante, acto seguido disparó contra Suárez, al considerar que “salir a hablar sobre un tema que no está confirmado es confundir a la gente”, y marcó que sobre la RTO, “la gente está confundida desde hace 3 años, con proyectos y declaraciones de ‘proyectos de tratar de ser gobernador’ o de otros partidos políticos, que hablan sobre este tema con dichos que no llevan a ningún lado”. De esta manera, y sin nombrarlos, lanzó tiros por elevación también a Omar De Marchi (Pro) y Mario Vadillo (Partido Verde), ambos dirigentes que tienen intenciones de ser mandatarios provinciales y que han pedido suspender o eliminar la RTO.

También agregó, recordando otras declaraciones del Gobierno, que “en octubre dijeron que iban a haber multas, luego fiscalización. También se dijo que iba a ser obligatorio el 1 de enero. Hay muchos dichos, después tienen que estar los hechos”, dudó.

Para Toranzo, la Provincia, con estas modificaciones, está intentando “cambiar las reglas de juego”.

“Ellos están haciendo un juego equívoco respecto a las inversiones de los privados. Nosotros desde la Cámara y de forma unánime entre los empresarios no estamos de acuerdo a que cambien las reglas de juego y que siempre pierda el empresario que genera puestos de trabajo genuinos; y el que debe tener a gente capacitada y formada en cada una de sus empresas”, cuestionó.

Además señaló que claramente, con una extensión de la vigencia de la RTO para este tipo de vehículos, lógicamente bajará la cantidad de trámites en los centros de RTO y por ende, la rentabilidad.

También defendió la medida que actualmente rige en la provincia, que es la revisión anual de los autos, motos y camiones, al indicar que hoy por hoy “un service de cualquier vehículo se hace cada 10.000 kilómetros y ese período es porque hay que volver a controlar algunas cuestiones de los vehículos. Por ende, lo de la RTO cada un año está bien”.

No obstante, intentó fortalecer su opinión al indicar que “todas las provincias que fueron incorporando la RTO fueron voluntarios y hoy todas las jurisdicciones menos Mendoza quieren establecer la revisión anual, no extenderlo” como manifestó el Gobernador Suárez.

Cómo funciona hoy la RTO y qué se analiza para el cambio

en Mendoza, al menos hasta hoy la RTO se debe realizar en todos los autos que tienen 3 años o más de antigüedad; mientras que en las motos, se debe hacer desde 2 años de patentada o más. En tanto, la vigencia de la oblea es de 1 año.

Si bien la ley nacional establece que sólo los autos de uso particular pueden acceder a realizar la RTO cada dos años para vehículos entre 3 y 7 años, mientras que las motos deben realizarla todos los años; el pedido de Suárez engloba a todo tipo de vehículos, por lo que se incluiría, al menos la solicitud, a las motos y camiones también.

Si finalmente se hubiese un cambio, el propietario de un vehículo de uso particular haría la RTO al año 3, 5 y 7 de patentado. Luego, seguiría la renovación anualmente, como rige para todos los vehículos de más de 7 años de antigüedad.