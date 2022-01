Emotivo video: Esteban Bullrich salió a pasear con su familia y su hija manejó la silla de ruedas

Esteban Bullrich, ex senador nacional que renunció a su banca por tener ELA, fue de paseo junto a su familia al bioparque Temaikén, ubicado en el partido bonaerense de Escobar, y disfrutó del día rodeado de afectos y animales. El hombre de 52 años usó su cuenta de Instagram para registrar el conmovedor momento en el que su hija Paz lo ayudó a trasladarse en silla de ruedas.

En sus redes sociales, Bullrich expresó: “Ayer fuimos a Temaikén en familia. Mi hija Paz manejó mi silla. Felicidad”.

El ex ministro de Educación y Deportes durante el gobierno de Mauricio Macri, entre diciembre de 2015 y julio de 2017, protagonizó un emotivo discurso el pasado 9 de diciembre, cuando confirmó la renuncia a su banca en el Senado debido a la imposibilidad que le genera la ELA para ejercer el cargo público.

“Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, manifestó durante aquella jornada el dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas.

Visiblemente compungido por la situación, agregó: “Agradezco primero a Dios por esta cruz. Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza”, afirmó, mientras algunos de sus pares le pedían que revea la decisión. A lo que, con algo de dificultad, respondió: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.

Durante su conmovedor discurso, el otro senador aprovechó para cuestionar la situación que vive Argentina: “Enfocada en la grieta y en el debate violento. Un país que escapa de la política, la desprecia y la condena. Una país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único”.

Las palabras de Bullrich lograron trascender el plano político. Confeso hincha de River Plate, asistió al acto del paso de mando en las instalaciones del club de Núñez y fue ovacionado por una multitud que asistió a la asunción oficial de Jorge Brito como flamante presidente de la institución.

Al notar su presencia entre el público, el saliente mandatario riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, se permitió salir del libreto y le agradeció por su desempeño en el Congreso de la Nación. “Qué placer verte acá. Gracias. Esto está fuera de libreto, pero lo que el otro día hiciste en el Senado me generó una gran admiración. Los argentinos aprendimos mucho de lo que dijiste. Espero que lo hayan escuchado”, expresó D’Onofrio, para luego dedicarle un sostenido aplauso a Bullrich.

La transmisión oficial del acto mostró que, entre los más conmovidos, aparecían el director técnico Marcelo Gallardo y el manager Enzo Francescoli, quienes se encontraban en una posición cercana al ex legislador.