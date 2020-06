Emir Félix apoya que Mendoza continúe adelante con la licitación de Portezuelo

Ante el revés que significó para Mendoza el tener que apelar al laudo presidencial para resolver el planteo de cuatro provincias del Coirco que solicitaron un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado para Portezuelo del Viento, el intendente de San Rafael, Emir Félix, pidió eliminar la grieta política puertas adentro de la provincia para estar unidos en la defensa de la obra y aseguró que está “en absoluto acuerdo con la posición del Gobernador de seguir adelante con el proceso de adjudicación”.

En un lunes que estuvo signado por algunos roces políticos en San Rafael entre el justicialismo que lidera el jefe comunal y los referentes de Cambia Mendoza que realizaron un encuentro en la plaza San Martín, frente al palacio comunal, y a la vez le exigieron una manifestación pública sobre la obra, Emir Félix salió al ruedo, defendió Portezuelo del Viento y se puso a disposición de Suárez.

Junto a autoridades del Partido Demócrata y el Partido Justicialista, además de ediles y legisladores del Frente de Todos, el intendente aseguró que la decisión del Coirco el viernes pasado “es un golpe el que recibimos en el Sur de manera significativa, tenemos muchísimas expectativas sobre esa obra y vamos a seguir acompañando la estrategia que marca el Gobernador”.

Gentileza

“El proceso de Portezuelo no tiene que tener grietas. Tenemos que empujar todos juntos para que se pueda concretar la obra. Este es un proceso que encabeza el Gobernador y nosotros vamos a seguir apoyándolo, como venimos haciendo”, insistió.

El cacique sanrafaelino consideró que “los estudios que tenemos son suficientes para poder iniciar la obra” y luego reconoció que “nos sorprendió que Río Negro y Neuquén cambiaran su postura, y a poquito de poder licitar nos digan que no se van a aprobar los estudios”.

Igualmente Félix respaldó que Mendoza avance en el proceso licitatorio. “Estoy totalmente de acuerdo con la posición del gobernador seguir adelante con los procesos de la obra. Vamos a tener que buscar la manera de que Neuquén, Río Negro y Buenos Aires nos acompañen. Hay que trabajar para revertir esta circunstancia tan dura, para lo que vamos a necesitar el apoyo de la Nación”.

Gentileza

“Portezuelo no debe tener grietas, todos tenemos que apoyar la obra y no politizar las acciones. Tenemos que dialogar con Río Negro y Neuquén para que avalen la posibilidad de empezar la obra, ya que no se oponen al dique sino que piden más estudios”, agregó.

Sobre este punto, el intendente sanrafaelino planteó la posibilidad de “armar una comitiva que mantenga un diálogo con esas provincias y ver si los estudios se pueden hacer mientras se construye la represa para no demorar la obra”.

El intendente sanrafaelino apoyó públicamente al mandatario en su lucha para llevar adelante la construcción de Portezuelo del Viento, pero de paso introdujo un reclamo que también lleva décadas en el sur mendocino y está asociado a la represa en Malargüe y por ahora no está contemplado: el trasvase de aguas del río Grande al Atuel.

Durante su alocución, Félix planteó la necesidad de seguir avanzando para “llegar al objetivo que necesitan sanrafaelinos, alvearenses y algunos sectores de Malargue, con el trasvase del Río Grande al Atuel o en su defecto de los ríos El Cobre y Tordillo al Salado, para que sean afluentes del Atuel y de esta manera lograr más agua para la producción”.