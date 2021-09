Elecciones en Mendoza: quién es el único dirigente de Cambia Ya que consiguió ser candidato oficialista a concejal de General Alvear

Este domingo de elecciones para el equipo de Cambia Ya de General Alvear fue un día de celebración. Es que el aspirante al Concejo Deliberante del departamento, Nelson Adrián Caltabiano, obtuvo casi 4.700 votos que le significaron seguir en la contienda electoral de cara a las Generales de noviembre. Ahora, es oficialmente candidato a concejal.

Así, el día después de los comicios, tanto Caltabiano como todo el equipo de alvearenses que integró el Frente Liberal Productivista, con candidaturas como con colaboraciones desde distintas áreas, volvió a sus tareas habituales como cualquier ciudadano de a pie. Los vecinos, pudieron ver al candidato barriendo la vereda de su lugar de trabajo el mismo lunes en la mañana.

Es que, justamente, la intención de los alvearenses que son trabajadores de distintas rubros está apuntada a generar, según afirman, un “cambio genuino en la política”. Entre sus propuestas está modificar el funcionamiento del Concejo Deliberante, reducir el gasto político, apoyar a los emprendedores y desburocratizar el Estado, entre otras.

“Hemos escuchado a la gente y vamos a cumplir a rajatabla con las premisas que se generaron en diálogo con el vecino. El objetivo, como vengo sosteniendo, es sembrar una idea nueva en la política, primero está la camiseta de Alvear y vamos a apoyar a quien sea que quiera aportar en el crecimiento del departamento. Si hay algo que no nos gusta, lo vamos a marcar y decir”, aseguró Caltabiano.

Nelson Adrián Caltabiano, Cambia Ya

Quien es contador de formación, recordó que Cambia YA está conformado por personas que vienen del sector productivo, comercial, agroindustrial y que se trata de “áreas muy golpeadas por las distintas crisis socioeconómicas que atraviesa el país”. En ese sentido, el candidato al HCD alvearense señaló que lo que harán será ofrecer acciones concretas en la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas.

El balance final y la perspectiva de trabajo por Alvear

“Mi señora, mi hija, mi hijo, todos participaron ayudando en el acto eleccionario. Creo que esos son los valores que tenemos que reivindicar; la familia unida siempre va a salir adelante y los alvearenses unidos también. Hemos hecho una elección fantástica porque llegamos a la gente con propuestas claras, con una mirada distinta y sembrando esa semillita para que todos los alvearenses empiecen a participar”, se explayó Caltabiano.

Además, contó que si bien le generó alegría que el 68% del electorado asistiera a votar en el departamento, también le preocupó que un 8,38% votara en blanco o anulara el sufragio: “Había distintas propuestas, candidatos y partidos. La gente tiene que expresarse a través del voto y si lo hace en blanco es un mensaje que hay que saber interpretar también”.

Para cerrar, el candidato a concejal hizo énfasis en la idea de cambiar la política que tienen y en que, parte de eso, es no responder las agresiones verbales por parte de otras fuerzas. “Tenemos que dar el ejemplo, no atacar. Yo respeto a los que tienen ideas buenas, los voy a ayudar y a potenciarlos. Es sencillo, yo respeto y que me respeten. Tengo el apoyo de la gente que me dio su voto”, subrayó.

Concluyendo, comentó también que en la campaña estuvieron “a full” porque no dejaron de trabajar en sus actividades particulares. “Íbamos a visitar a los vecinos, después volvíamos a laburar y seguíamos. Somos un equipo fantástico, muy sólido y que queremos trabajar para Alvear. Estamos todos muy agradecidos por el apoyo de la gente que ha sido invaluable. Vamos a seguir trabajando para sacar el departamento adelante”, afirmó Caltabiano.