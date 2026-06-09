Elecciones en la UNCuyo: dirigentes cornejistas ya acudieron a las urnas para respaldar a Gabriel Fidel

Mientras se espera por el voto del gobernador Alfredo Cornejo , graduado de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, distintos dirigentes cercanos al mandatario provincial ya se movilizaron este martes hasta la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para participar de las elecciones universitarias .

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Hoy se vota en la UNCuyo: quiénes son los candidatos de las cuatro fórmulas

La elección es seguida de cerca por el oficialismo provincial, que apuesta por un triunfo del espacio “Sumar Universidad” , encabezado por Gabriel Fidel , dirigente con histórica cercanía política a Cornejo y exfuncionario provincial.

Uno de los primeros en votar fue el ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar , quien compartió imágenes desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el candidato oficialista y destacó la participación democrática en la casa de estudios.

“ Hoy volví a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para votar en las elecciones que se están desarrollando en toda la UNCuyo. Siempre es lindo regresar a la universidad, recorrer espacios que forman parte de la historia personal y ver a estudiantes, docentes y graduados participando de una nueva jornada democrática”, publicó en X.

Hoy volví a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para votar en las elecciones que se están desarrollando en toda la @UNCUYO . Siempre es lindo regresar a la universidad, recorrer espacios que forman parte de la historia personal y ver a estudiantes, docentes y graduados… pic.twitter.com/uAURk61qNM

También se expresó el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial, Andrés "Peti" Lombardi, quien explicitó su respaldo a los candidatos alineados con el oficialismo universitario.

“Las instituciones se conducen con experiencia, gestión y un proyecto claro. Hoy acompañé en la UNCuyo a Sumar Universidad, de Gabriel Fidel y Filippini, y en Económicas a Miguel González Gaviola y Patricia Puebla. La comunidad universitaria define hoy su futuro”, sostuvo el dirigente radical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2064375150607204582&partner=&hide_thread=false Las instituciones se conducen con experiencia, gestión y un proyecto claro. Hoy acompañé en la UNCUYO a Sumar Universidad, de @gabrielfidel y @Filippini, y en Económicas a Miguel González Gaviola y Patricia Puebla.

La comunidad universitaria define hoy su futuro. pic.twitter.com/ZggSCUBKNk — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) June 9, 2026

Por su parte, la senadora nacional Mariana Juri también difundió su voto en redes sociales y reivindicó el rol de la universidad pública.

“La Universidad también construye futuro. Hoy voto como profesora en la UNCuyo, para que nuestra querida Universidad siga siendo el faro de crecimiento de Mendoza proyectada al mundo. Ser de la UNCuyo es para siempre”, expresó.

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Hoy voto como Profesora en la @UNCUYO, para que nuestra querida Universidad siga siendo el faro de crecimiento de Mendoza proyectada al mundo



Ser de la @uncuyo es pra siempre. pic.twitter.com/lmuMJALf1c — Mariana Juri (@mariana_juri) June 9, 2026

La elección universitaria se desarrolla este martes en las distintas unidades académicas de la UNCuyo, donde estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico eligen autoridades y representantes.