Elecciones en la UNCuyo: el oficialismo universitario ya tiene candidata a rectora y un aspirante a vice pica en punta

El oficialismo universitario, espacio conocido como Interclaustro, ya tiene definido quién será la candidata a rectora en las elecciones del 9 de junio: la actual decana de la facultad de Ciencias Económicas Esther Sánchez. Lo que todavía no está definido, al menos no oficialmente, quién será candidata o candidato de vicerrector. Este fin de semana la avanzada comunicacional de sectores del Interclaustro se movieron en las redes sociales. Ese movimiento dice que el aspirante que sería ungido es Gabriel Fidel, titular de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Al parecer la otra aspirante del espacio político universitario se quedó sin combustible para llegar a la candidatura: la actual decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Claudia García.

El sábado por la mañana, la cuenta de Twitter del Interclaustro, un espacio conformado por el radicalismo, Libres del Sur y el Movimiento Nacional Reformista (MNR, vinculados a socialismo), más algunos aliados independientes, oficializaban lo que se venía insinuando desde el jueves. “en una reunión realizada este sábado, los y las precandidatas de nuestra agrupación de cara al próximo proceso eleccionario en la @UNCuyo , han decidido proponer a la mesa política del Interclaustro la nominación de Esther Lucía Sánchez como candidata al Rectorado”.

Según cuentan, esa reunión del sábado tuvo momentos de tensión. Estuvieron los aspirantes del espacio: Sánchez, García, Fidel, Fernánda Bernabé (de Libres del Sur y también anotada en la carrera) e Ismael Farrando (otro de los anotados del espacio). Allí se terminó de cocinar la candidatura de Sánchez y se comunicó con una foto de todos abrazados.

En una reunión realizada este sábado, los y las precandidatas de nuestra agrupación de cara al próximo proceso eleccionario en la @UNCuyo, han decidido proponer a la mesa política del Interclaustro la nominación de Esther Lucía Sánchez como candidata al Rectorado. pic.twitter.com/msNMaTtVFy — Interclaustro UNCuyo (@Interclaustro) April 2, 2022

Cerrada la candidatura a rectora de la decana de Ciencias Económicas, quedaba resolver el otro problema, el segundo término del binomio.

El primer síntoma del movimiento apareció el sábado por la noche, cuando la regional Mendoza de la Franja Morada (el brazo estudiantil del radicalismo) lanzó en sus redes sociales el apoyo a la fórmula Sánchez-Fidel, dejando fuera de la carrera electoral a García.

Desde Franja Morada queremos comunicar a toda la comunidad de la UNCUYO que hemos decidido proponer a la mesa política del @Interclaustro como candidata a Rectora Esther Sánchez y a @gabrielfidel como candidato a Vicerrector para las próximas elecciones al rectorado 2022. pic.twitter.com/uWexdmAfqY — Franja Morada Mendoza (@FranjaMendoza) April 3, 2022

“Desde Franja Morada queremos comunicar a toda la comunidad de la UNCuyo que hemos decidido proponer a la mesa política del @Interclaustro como candidata a Rectora Esther Sánchez y a @gabrielfidel como candidato a Vicerrector para las próximas elecciones al rectorado 2022″, dice la cuenta de Twitter de Franja Morada Mendoza.

Casi en simultáneo llegó el comunicado de la mesa de graduados radicales del Interclaustro, un espacio con representación en 10 de las 13 facultades de la UNCuyo: Ciencias Económicas, Derecho, Educación, Ingeniería, Filosofía y Letras, Artes y Diseño, Odontología, Ciencias Politicas, Ciencias Médicas y Ciencias Agrarias.

En el comunicado saludan la candidatura de Sánchez al rectorado y luego anuncian su apoyo a Fidel como vicerrector: “entendemos que estamos frente a la posibilidad de ofrecer la mejor fórmula para las próximas elecciones y es en ese sentido que esta mesa propone, por consenso mayoritario, a Gabriel Fidel como candidato a Vicerrector”.

“Gabriel representa para nuestro espacio político, el sostenimiento de los principios reformistas, la construcción participativa y la necesaria fusión de la academia y el compromiso político universitario”. Más adelante el comunicado señala que “no es menor el hecho que esta fórmula cuenta, también, con el apoyo de Franja Morada Mendoza, agrupación representativa del claustro estudiantil reformista”.

En el caso de los graduados, no fue por unanimidad la decisión. “Los graduados de Ciencias Políticas de la mesa pidió abstenerse de la votación, porque tanto Fidel como García vienen de esa facultad” explicaban desde el espacio de graduados radicales.

Por la tarde de ayer, empezó a circular una carta firmada por docentes del Interclaustro de varias facultades. Al cierre de esta edición eran 36 firmas las que unían al operativo clamor en favor de Gabriel Fidel. “Entendemos que el binomio Sánchez - Fidel, en el actual contexto histórico, reúne las cualidades y aptitudes necesarias para profundizar la construcción de una universidad pública, gratuita, laica, reformista, con mirada prospectiva, comprometida con la sociedad mendocina y flexible a los cambios y a las necesidades presentes y futuras”.

UNA VIEJA FACTURA

Consultados por la posible “factura” que pesa sobre Claudia García por actitudes cercanas al kirchnerismo, los graduados radicales buscaron no cargar las tintas. “Es difícil gobernador Ciencias Políticas, dónde hay una fuerte presencia del peronismo y logró estar dos mandatos; Claudia ha demostrado no va a sacar los pies del plato, lleva a una candidata a decana en su facultad que queremos aportar a que gane. El problema de Claudia es que no traslada sus votos en la facultad al rectorado: en 2018 ella ganó cómoda el decanato y el Interclaustro perdió muy feo en Ciencias Políticas”.

¿Cuál fue el hecho que se le cuestiona a García? En 2015, la decana de Ciencias Políticas firmó un documento titulado “El primer paso es no volver atrás” en el que se expresaba el apoyo de referentes de la UNCuyo a la candidatura a presidente de Daniel Scioli, como “el modo de continuar en este camino, fortaleciendo la universalización de derechos, la universidad pública incluyente y las políticas populares de la última década”.