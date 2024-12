Elecciones 2025: la UCR mendocina no descarta una alianza con Milei pero también hay detractores

La política mendocina comienza a entrar en la discusión electoral de las elecciones intermedias del 2025, con un nuevo actor interesante en juego y por el cual se abren expectativas de cómo se comportará en términos de alianzas.

Hablamos de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei y que recientemente se conformó oficialmente en esta jurisdicción, encabezado por el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien militó y llegó a la banca como afiliado del Partido Demócrata (luego renunció al partido) y dentro de la coalición de LLA.

Lo cierto es que en primer término, el gobernador Alfredo Cornejo deberá decidir si Mendoza mantiene los comicios desdoblados de los nacionales, o si decide unificarlos, en lo que serían elecciones concurrentes (con dos urnas y dos boletas únicas).

Todo indica a primera vista que el sancarlino mantendrá separados los mismos, ya que pretende -además de su estrategia política- imponer el debate de lo “local” para la discusión electoral, y no quedar subsumido en los temas nacionales, que lógicamente han tenido más trascendencia en la opinión pública en el primer año de gestión del libertario.

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, recibió al Presidente de la Nación, Javier Milei, en la IV Brigada Aérea. Foto: Gobierno de Mendoza

Pero también están en juego las alianzas electorales, con LLA como nuevo espacio. En Mendoza emergen especulaciones de acuerdo a cómo se podría comportar el radicalismo en términos de coaliciones, sobre todo con los 10 años de profundo éxito electoral del Frente Cambia Mendoza, pero también con su desgaste, ya que ha sufrido el éxodo de partidos políticos que supieron integrarlo desde su creación.

No obstante, también ingresará en la discusión el Pro, partido que a nivel nacional tiene un alineamiento mucho más marcado al mileísmo y en el cual el Presidente ha dado declaraciones al respecto de una unidad electoral a nivel nacional con el partido amarillo, que incluiría Mendoza.

Coqueteos con los libertarios

En el radicalismo hay cautela, pero no se cierran las puertas. El primero en abrir camino con declaraciones fue Cornejo, quien dijo a Los Andes a comienzos de diciembre que “hay una comunión y un núcleo duro de coincidencias” entre su gestión y la de Milei y no descarta que pudiesen ir juntos en los comicios.

Marcó que ha habido una gran cantidad de elogios del gobierno nacional al provincial y que también Milei traza políticas que aquí ya se han practicado, como el equilibrio fiscal, reformas en la Justicia y demás. Pero también aclaró que hay diferencias entre ambos espacios y dejó en claro que él tratará de que su programa de administración “no sea modificado”.

Otros que opinaron al respecto fueron, por ejemplo, el presidente de la UCR, Andrés Lombardi, quien dejó en claro que “hay coincidencias en el programa de gobierno”, aunque no en todas las cosas. También señaló que el radicalismo está “acompañando gran cantidad de las decisiones a nivel nacional”. “Si LLA acompaña nuestro plan de gobierno (entiendo que deberían hacerlo por coincidir) no encuentro porque no conformar una coalición electoral”, consideró.

Fuera del radicalismo, pero dentro del gobierno, la vicegobernadora Hebe Casado -militante del Pro pero enfrentada a la actual conducción-, se limitó a indicar a Los Andes que “no está descartada” una alianza con LLA y agregó que “tenemos más cosas en común que en contra”.

Quien también opinó fue la diputada Pamela Verasay, quien en radio LV10 mencionó el balance de año del Gobernador y puso en valor el “núcleo de coincidencias con algunas acciones”, como el déficit fiscal que “Mendoza lo ha trabajado desde el 2015″. “Hay recetas que Mendoza las probó y funcionaron”, dijo, y agregó que se están aplicando ahora a nivel nacional.

Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri.

“Hay coincidencias”, expresó, pero añadió que “no ha habido un ofrecimiento concreto de empezar a conversar en un esquema de alianza. No lo descartamos desde Mendoza. Pero siempre ha basado en la coincidencia programática de ideas, gestión y de cómo miramos al Estado. No hay una posición cerrada ni confirmada”.

El radical escéptico

Quien sí la descartó de plano fue el diputado Julio Cobos, quien está más enfrentado políticamente tanto a Milei. Si bien ponderó las estrategias de orden y equilibrio fiscal en ambas gestiones, sostuvo que “hay diferencias en qué prioridades asigna uno y hacia dónde apunta”.

Pero además tomó las palabras de Milei, quien envió un mensaje al Pro de ir “juntos en todos lados o separados” y opinó que se replicaría a todos los partidos. Ahí ve “una complicación para aquellos que piensan en un acuerdo sólo distrital”.

“Yo un acuerdo nacional lo veo imposible y también veo que es imposible un acuerdo distrital. Aparte, acá en Mendoza también tenemos que ver que la relación entre el Pro, el radicalismo, el PD y los libertarios no es buena acá, de hecho son oposición al gobierno. Entonces eso es un obstáculo más allá de la buena relación que puede tener el Gobernador” y el Presidente. “Vamos a tener un escenario movido”, auguró.

Ensimismados

Los Andes se comunicó con el presidente de LLA en Mendoza, Correa Llano, quien aseguró que actualmente están pensando en “construir una fuerza política sólida” que tenga foco en la “defensa de la libertad individual, la reducción del tamaño del Estado, la promoción de la economía de mercado, la propiedad privada y la lucha contra el estatismo”.

Agregó que están incipientemente trabajando en fortalecer sus bases y “formar equipos comprometidos con estos valores. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones claras a los problemas que enfrentan los mendocinos, como reducir la carga fiscal, eliminar trabas burocráticas, combatir el despilfarro del gasto público y devolver a las personas la capacidad de decidir sobre sus propias vidas y recursos”.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano.

También dijo que están “dedicados a consolidar liderazgos locales, acercarnos a la ciudadanía y demostrar que somos una alternativa real para quienes buscan un rumbo nuevo y genuino en la provincia”.

Y dejó un mensaje, ya en clave electoral, al sostener que están “construyendo” un espacio “congruente y sólido, sin enfocarnos en acuerdos meramente electorales, porque ya sabemos cómo terminan”.

“Lo que buscamos es trabajar con quienes comparten nuestras mismas ideas y principios. No nos importa de dónde vienen, sino hacia dónde queremos ir juntos. Es fundamental que quienes se sumen tengan las mismas convicciones, sean capaces de defender todo lo que venimos proponiendo y estén dispuestos a construir un futuro distinto para Mendoza”, finalizó, sin opinar si el radicalismo mendocino comparte esas premisas. No obstante, algunos dirigentes radicales vieron un “guiño” de sintonía en la participación que tuvo el legislador en el acto de Casa de Gobierno por la venta de acciones de Impsa.

El Pro y el debate interno

En tanto, desde el Pro, su presidente en Mendoza, Gabriel Pradines, aumentó el suspenso en términos del ida y vuelta entre Milei y Mauricio Macri.

Si bien piensa que una eventual alianza debería ser a nivel nacional entre las partes, expresó que los dichos entre ambos dirigentes políticos se dieron en términos de lo que sería de Capital y Buenos Aires.

El senador Gabriel Pradines.

“Esta discusión es más para Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las provincias tienen realidades distintas”, dijo a radio Mitre, y agregó que “se nacionaliza la discusión”.

El senador provincial destacó que hay dirigentes del Pro “que trabajan en el gobierno nacional y nosotros estamos trabajando en fortalecer el partido”, por lo que también puso suspenso. Sobre Mendoza, detalló que tienen “independencia en las provincias” y que si hay un acuerdo nacional, debe ser “con reglas sanas y claras para el electorado”.

Por otro lado, criticó al Gobierno provincial y aseguró que Cornejo “está intentando colgarse a la coyuntura nacional para sobrevivir en el 2025″, y comparó un eventual acuerdo entre la UCR y LLA con “La Concertación” del 2005 entre el radicalismo y el kirchnerismo.

La gran duda de LLA

Por otro lado, y es algo que evalúa tanto el radicalismo como el Pro, es si realmente gravitará o no LLA en las elecciones, teniendo en cuenta que Milei, quien es el que tiene buena imagen, no será candidato.

La consultora Martha Reale aseguró a Los Andes que es “la gran duda” que desvela LLA. “Una cosa es la popularidad de Milei, que es muy alta, y otra cosa es cuánto mide su sello. La duda que persiste es cuánto puede transferirle a sus candidatos”, señaló, y agregó como una dificultad el hecho de que Mendoza pueda tener desdoblamiento electoral. “Es más difícil transferir popularidad en una elección provincial y desdoblada”.

También opinó que LLA es aún “un partido en construcción en todo el país y en Mendoza” y agregó que hay otro inconveniente que se suma en la provincia, que es la “experiencia” que tiene el electorado “con estos candidatos emergentes que llegaron colgados de la lista de Milei”.

“No han tenido una performance satisfactoria, como es el caso, de Lourdes Arrieta. Entonces en Mendoza además se les adiciona esa dificultad, que no es tan fácil llevar candidatos novedosos, porque después de todo lo ocurrido, muchos de ellos generan más dudas que certezas”.