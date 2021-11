Elecciones 2021: ¿qué proponen los candidatos al Senado en materia de empleo, planes sociales e impuestos?

El domingo 14 de noviembre los mendocinos votarán para elegir a sus tres representantes en el Senado de la Nación por los próximos 6 años. Siete fuerzas políticas compiten por esas bancas con propuestas y posturas dispares, también muchas de ellas tienen coincidencias en algunos temas puntuales.

Los Andes entrevistó a lo largo de la campaña a los principales postulantes de cada espacio para consultarles y conocer su opinión sobre una serie de preocupaciones imperantes entre la ciudadanía en la coyuntura actual.

Por un lado se les preguntó acerca de qué iniciativas impulsarían para incentivar la generación de empleo y también si consideran que los planes sociales deben ser mantenidos o eliminados y si están a favor de una eventual reducción de impuestos.

Las posturas que predominaron entre los siete aspirantes a la Cámara Alta del Congreso apuntaron a transformar los planes sociales en empleo y a bajar la carga impositiva.

¿Qué medida propone para mejorar el acceso al empleo?

El candidato a senador nacional por el frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, manifestó que el principal instrumento para ello lo tiene el Gobierno nacional y es la “estabilidad macroeconómica”.”Segundo, modernización de la legislación laboral permitiendo nuevos contratos y formalidades. Tercero, convenios colectivos que sean regionales, no pueden negociar los empresarios del Conurbano bonaerense o CABA en las mismas condiciones que los empresarios de Mendoza. Cuarto, buscar negociaciones por empresas y según las actividades, por subsectores”, completó.

Por su parte, la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, expresó que “hay que estimular el empleo joven que es uno de los segmentos que más está sufriendo y dentro de ellos las mujeres. Hay programas nacionales pero nosotros lo queremos convertir en política de Estado a través de una ley”.

El referente del Partido Verde, Marcelo Romano, sostuvo que hay que “conseguir los recursos a través de una ley de coparticipación federal e insistir con la matriz productiva de agroindustria, ganadería y turismo”.

Lautaro Jiménez, postulante al Senado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), advirtió que “es urgente empezar por las grandes empresas con una ley de jornada laboral de 6 horas, que permita crear en lo inmediato 900.000 puestos de trabajo a partir del reparto de las horas de trabajo entre los desempleados”. “Hace más de 100 años que se lucha por la reducción de la jornada que hoy por hoy está en 8 horas y con los avances que ha tenido la tecnología esto es urgente e importante. Es una tendencia que se está dando en todo el mundo”, remarcó.

En tanto, Mercedes Llano, quien lidera la boleta de Vamos Mendocinos, sostuvo que el mecanismo para generar empleo es “disminuir la carga impositiva y modificar las leyes laborales”.

El candidato a senador nacional Gustavo Majstruk señaló que desde el Partido Federal quieren “aliviar la carga en todo el sector productivo y de las pymes, a través puntualmente de la baja de impuestos”.

A su vez, Jorge Pujol, referente de Compromiso Federal, resaltó que su iniciativa consiste en “simplificar las gestiones y el trabajo de los creativos en la provincia. Mendoza es una de las provincias más complicada para desarrollar cualquier tipo de proyecto, de hecho ha sido una expulsora de proyectos importantes”. “Acá se han ido empresas por culpa de que tenemos una provincia burocrática, complicada y con una carga impositiva muy alta”, indicó.

¿Los planes sociales deben ser eliminados, mantenidos o ampliados?

Respecto de la continuidad o no de los planes sociales, Cornejo manifestó que “progresivamente hay que eliminarlos, transformándolos en trabajo genuino. Es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo en un marco de estabilidad macroeconómica. Y el Gobierno nacional tiene que cambiar su política económica, sino no se va a poder hacer la eliminación de esos planos y su consiguiente transformación”.

Fernández Sagasti coincidió en eje central de la respuesta de su contrincante y dijo que tienen que ser “convertidos en trabajo”. “Tengo un proyecto de Ley presentado desde el año pasado para eso”, añadió.

Por otro lado, Romano sostuvo que “estamos en una crisis muy grave, si no se mantienen va a haber un estallido social. Habría que transformarlos en un trabajo y que exista una contraprestación”.

Para Jiménez los planes “tienen que estar en tanto y en cuanto son una medida paliativa y de emergencia”. “La discusión de fondo es la creación del empleo y establecer una jornada laboral de 6 horas es lo que permitiría que muchas de esas personas pasen a tener un trabajo con derechos en blanco y registrado”, insistió el dirigente de izquierda.

Llano señaló que desde su espacio consideran que “los planes sociales en el largo plazo tienen que ser sustituidos por empleo privado. Tienen que ser temporales, requerir en todos los casos una contraprestación y su eliminación tiene que estar ajustada a ciertos indicadores como la tasa de desempleo”.

Una mirada similar tuvo Majstruk que dijo que “deberían estar en momentos coyunturales acotados. En el momento de pandemia pudo haber sido necesario y hay momentos en la historia que han sido necesarios, el tema es que se perpetúan en el tiempo y nadie se anima a sacarlos cuando hay elecciones”. “La gente se está hartando del asistencialismo, quiere empleo y no planes”, completó.

A su vez, Pujol remarcó que el sistema de planes sociales son un proceso muy corrupto y manipulador de gente. Creo que tiene que existir una ayuda para la gente que no tiene recursos, pero hay que pensar algo mucho más creativo”.

¿Está a favor o en contra de reducir impuestos?

El ex gobernador mendocino y aspirante al Senado afirmó que está “a favor de reducir impuestos” y resaltó que “es factible que se haga”. “De los más de 160 impuestos que hay en la Argentina, cuatro son los que explican la recaudación del gasto público bienes personales, IVA, ganancias y aranceles externos. La mayoría del resto son impuestos que perjudican la actividad y no contribuyen en gran medida a financiar el gasto público. Con lo cual, no es imposible que ese proceso se dé, pero se debe dar ordenado, sistemático y convenido con las provincias con Ingresos Brutos y Sellos”, explicó.

Para la actual senadora kirchnerista que busca la reelección “los impuestos tienen que escalonarse” y que “los que más pueden pagar, paguen más”, mientras que “a las pymes reducirles para que puedan generar más empleo”.

En tanto, el candidato del Partido Verde expresó que está “absolutamente a favor de reducir todos los impuestos porque somos un infierno fiscal, tenemos 170 impuestos y el 50% de lo que se consume son impuestos”.

El representante del FIT-U apuntó que es necesario “cambiar la matriz impositiva”. “Hoy la gran carga de los impuestos cae sobre los consumidores que no son ni más ni menos que las familias trabajadoras, que destinan el 60% de sus ingresos a pagar y a sostener esa carga impositiva”. “Mientras que quienes tienen capital y usan sus ingresos en forma de ganancias empresarias casi no pagan impuestos. Y sobre eso tiene que haber una escala progresiva de impuestas y una fuerte imposición de impuestos a esos sectores”, completó Jiménez.

Desde el frente Vamos Mendocinos, su candidata subrayó que está “totalmente a favor” de reducir impuestos y que entienden que “la presencia del Estado tiene que reducirse a su mínima expresión y el rol es de fijar leyes y proveer servicios básicos como salud, educación, justicia y defensa”.

El alvearense que lidera la lista del Partido Federal expresó que “hoy los impuestos nacionales como provinciales son totalmente regresivos, entonces creemos que a través de la baja se puede generar empleo y lo tenemos plasmado en un proyecto de ley para las economías regionales”.

Por su parte, el médico peronista que se postula por Compromiso Federal advirtió que está a favor de la reducción de impuestos e indicó que “Argentina es un país con una alta carga impositiva y eso se ha vuelto muy ineficiente”.