Elecciones 2021: ¿qué pasa si no voy a votar y no tengo cómo justificarlo?

Este domingo 14 de noviembre Argentina celebra una nueva jornada democrática: las elecciones legislativas. A partir de ellas se designarán a 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en ocho provincias. Para esta fecha, al igual que ocurrió en las PASO, el Gobierno nacional y provincial, así como también la Justicia Electoral, han preparado todo un operativo importante para llevar a cabo los comicios con normalidad en el contexto de pandemia.

¿Qué pasa si no puedo o no quiero ir a votar?

Aquellas personas que no acudieron a votar deberán justificar su ausencia a través de internet de una manera muy sencilla, ya que podrán hacer la gestión en el apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Allí mismo se puede cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano.

En el caso de que el ciudadano no haga la justificación correspondiente recibirá una multa económica que ronda entre los $50 y $500, según el Código Electoral Nacional. Esta sanción monetaria será aplicada a las personas en el rango de edad que comprenden los 18 y 70 años.

Cabe resaltar que, hasta no abonar la multa, se considera infractor o infractora según puede chequearse con el número de DNI en el Registro de Infractores.

El Código Nacional Electoral prevé en su artículo 126 que quien no pagara la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días establecido en el primer párrafo del artículo 125″. Es decir, luego del plazo en el que las personas que no votaron pueden gestionar la constancia de justificación.

En la práctica, esto se traduce en trámites que puedan hacerse por ejemplo en el Registro Civil, como solicitar actas de nacimiento, defunción, etc. Desde el Ministerio de Gobierno indicaron a Los Andes que estas faltas no tienen injerencia para impedir las gestiones que se realicen ante las distintas oficinas. Otros trámites como planes de pago ante organismos recaudadores (como AFIP o ATM) estarían alcanzados o ser proveedor del Estado.

¿Cómo se paga la multa por no ir a votar?

La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos con tarjeta de crédito, débito, transferencia o cupón de pago mediante el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).