El SUTE sobre la Ley de Educación: “No es el momento de discutirla, quieren avanzar a como de lugar”

La nueva Ley Provincial de Educación que ha gestado el Gobierno provincial, aun no ingresa a la Legislatura, pero ya está teniendo cuestionamientos. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se plantó en la puerta de la Casa de las Leyes a pedir que se posponga el tratamiento.

“Le hemos pedido a las presidentas de bloque de las dos cámaras para que se postergue el tratamiento de cualquier ley provincial de educación, argumentando que en esta situación de emergencia que ellos han declarado, con el nivel de estrés que hay en el sistema educativo, los compañeros y compañeras que llegan como pueden al final del día, no es posible”, explicó Sebastián Henríquez.

Aseguró que no está en contra de una legislación sobre el tema pero se preguntó si “¿ahora es el momento de discutirla?” y además que “hay voluntad política de avanzar a como dé lugar, por eso nosotros hacemos esta parada de plantear esto y seguiremos después defendiendo acciones”.

“Son las típicas maniobras a las que nos tienen mal acostumbrados, les pedimos a los legisladores que tomen posición sobre esto y que la DGE (Dirección General de Escuelas) se ponga a resolver los problemas que tiene que resolver que una vez que este superada esta pandemia”, apuntó el gremialista.

Considera que “esto de discutir una ley de educación es una forma bastante manipuladora de no querer discutir lo que está pasando ahora, encima con fantasías sobre el futuro que no termina de llegar, y empiezan a aparecer borradores del futuro, de lo digital. Hoy lo digital implicaba una desigualdad brutal que se ha acentuado por la precariedad de los recursos que tenemos y no hay respuestas sobre eso”.

¿Jornadas por Zoom?

“¿Cómo vamos a hacer las jornadas? ¿Por zoom? ¿En serio? Con el cansancio que hay en el sistema, ¿les van a plantear más reuniones a los docentes celadores? Es una desconexión absoluta de la realidad que estamos viviendo”, dijo enojado Henríquez.

Apuntó a la mayoría que tiene el oficialismo en la Legislatura para “hacer un tratamiento express” porque “nos quieren presentar un cronograma en el Consejo General de Educación en el cual en un mes resuelven una Ley Provincial de Educación. Es evidente que no lo quieren discutir con los trabajadores de la educación”.

Se vienen medidas

Ante la no apertura de paritarias, el gremio está evaluando medidas en donde se proponen “caravanazos, desconexión y demandas a la DGE para poder mostrar la sociedad de lo que estamos mostrando”, indicó.

"Hoy al sistema lo sostienen los docentes, las familias de sus casas. La DGE no pone nada, no pone el lugar de trabajo, no pone las herramientas ni las condiciones de trabajo, pone el GEM, pone el control. No podemos decir que pone el salario, porque está aniquilado. Todo lo ponemos nosotros, si un docente no puede pagar internet, si un docente se desconecta se cae el sistema educativo. Es un nivel de precariedad absoluto ¿quién tiene la responsabilidad sobre eso? El estado, por las leyes que ya existen, es responsable.