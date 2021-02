El Senador arranca el postergado debate de la Reforma Constitucional de Suárez

Desde aquel 11 de agosto del año pasado cuando, entre bombos y platillos, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, presentaba el proyecto der necesidad de la reforma de la Constitución provincial en la Mesa de Entradas del Senado, pasaron exactamente seis meses.

Hoy, finalmente, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, presidida por el radical Marcelo Rubio, se reunirá a las 11 para dar el puntapié inicial al debate sobre las modificaciones que plantea el gobernador Rodolfo Suárez para la centenaria Carta Magna de Mendoza. En dicha comisión se diagramará una hoja de ruta de cara al tratamiento del proyecto, que requiere del apoyo de la oposición para obtener los dos tercios de los votos necesarios.

Después de haber “dormido” la discusión legislativa,| Suárez tomó la decisión de avanzar con el debate en una reunión, el lunes a la noche, con los referentes legislativos del oficialismo. En realidad de iniciarlo, porque en aquel momento cuando parecía que empezaba la discusión otras prioridades, más la falta de consensos, redireccionaron la agenda.

“Vamos a tratar el tema en la comisión de LAC, estableceremos los pasos a seguir. Nosotros queremos empezar a tratar el proyecto de Ley y supongo que una de las primeras cosas que se definirá, es que el ministro de Gobierno nos venga a informar sobre el proyecto. Después vendrá el debate entre nosotros”, explicó el senador Juan Carlos Jaliff a Los Andes.

La presencia de este histórico legislador en la comisión sorprende, porque al ser Presidente Provisional del Senado no integra ninguna. Pero hoy es el hombre de confianza del vicegobernador Mario Abed y, junto a Rubio, serán las personas en el Senado que seguirán de cerca el tema. Abrir la compuerta En esta etapa del debate la Legislatura debe aprobar la necesidad de reformar la Constitución y para ello, son necesarios los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Luego, la palabra la tendrá la ciudadanía en el Referéndum que debe hacerse en elecciones intermedias, como las que se avecinan, con un dato importante que es el de la “mayoría Kemelmajer”.

La reconocida jurista frenó el intento de reforma que quiso impulsar José Octavio Bordón en 1989 con un fallo en donde estableció que el cómputo de la mayoría debía hacerse sobre el total de los empadronados y no sobre los que efectivamente votaron.

Según este criterio, quienes no votan (ausentes) se consideran como un voto negativo. Esta interpretación se modificó con la sentencia de la Corte con respecto a la reelección de intendentes en 2019, entendiéndose como elector al votante y no al empadronado. Ahora, el cálculo se hará solo sobre quienes votaron y no sobre el total del padrón, lo cual aumenta las posibilidades de un Sí en las urnas a cambiar la Constitución.

“Permitámosle a los mendocinos que decidan, no que seamos nosotros. Y saquemos la Ley para que los mendocinos la ratifiquen o no. Y después será el turno de los partidos, cada uno expresará cuál es su plataforma para la elección de los Convencionales Constituyentes. Nos llenamos la boca hablando de escuchar a los mendocinos, pero nunca vamos a los hechos”, pidió Jaliff. Y por eso reclamó que la Legislatura “apruebe la necesidad de la reforma con legisladores que abran la compuerta que está cerrada hace tiempo”.

El experimentado senador de la UCR insistió en que no sea la Casa de las Leyes la que ponga palos en la rueda, aunque avisó que se haga “estableciendo los temas” porque es la Legislatura la que tiene que hacerlo. “Siempre ha habido una especie de compuerta y han instalado, aquellos que han estado en contra, como que es la Legislatura la que decide, y no es así. Sólo abre la compuerta, porque sólo aprueba la necesidad de reformarla. Los mendocinos después son los que deciden”, resaltó.

Silencio de la oposición

Sin definiciones en cuanto al cronograma electoral, en el Gobierno esperan las precisiones que lleguen desde la Nación para decidir cuándo se vota en Mendoza. Hay aval de intendentes oficialistas y opositores para no desdoblar los comicios provinciales de los nacionales

El hecho de impulsar la Reforma de la Constitución, que tiene como principal eje de discusión la baja en el gasto público a través del sistema unicameral, podría dar alguna pista con respecto a la decisión que debe tomar Suárez. No hay que dejar de lado el debate que propone con respecto a la autonomía municipal y al equilibrio fiscal, entre otros temas.

En el cónclave del que participaron, además de Suárez, el ministro Ibáñez, Abed, Jaliff, Diumenjo y Lombardi, entre otros pocos, se definieron los lineamientos para avanzar en el debate para modificar la Carta Magna. No se habló de fechas pero “no se puede demorar mucho porque los plazos de van acortando”, aclaró Jaliff.

“Por supuesto que dependen de la decisión del Gobernador sobre cuando se van a hacer las elecciones, que me consta que no la ha tomado. Si son simultáneas (acoplarse al calendario nacional) son más cortos”, agregó.

El dato que aportó Jaliff no es menor, porque si la decisión de Suárez es la de unificar los comicios, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 8 de agosto y las generales, el 24 de octubre. “En abril tendría que estar aprobada la Ley porque (el Gobernador) tiene hasta 90 días antes. Si las postergan, será a setiembre, un mes más”, aclaró el Presidente Provisional del Senado.

Mientras en el Congreso y en la Casa Rosada dirimen si habrá o no PASO, o si se postergan, en Mendoza pisaron el acelerador con respecto a la Reforma de la Constitución. Ahora las miradas apuntan al peronismo, que no se ha expresado al respecto desde que se conoció el proyecto.

Se espera que hoy empiece a dilucidarse alguna postura sobre el tema. Desde ambos lados del ring estarán, como viene sucediendo, el vicegobernador Mario Abed y el senador Lucas Ilardo, la espada legislativa de Anabel Fernández Sagasti, la presidenta del Partido Justicialista.