El Senado definió el destino de la reforma del estatuto de los empleados estatales en medio de protestas

La reforma del estatuto del empleado público impulsada por el Gobierno provincial se convirtió en ley. El Senado provincial la aprobó gracias al desempate en favor de la normativa de la vicegobernadora Hebe Casado .

En efecto, los senadores tuvieron que votar dos veces. En primera instancia, el oficialismo no consiguió superar los 19 votos y la oposición, abroquelada, consiguió la misma cantidad de voluntades.

Entonces la oposición intentó una maniobra para que el proyecto (ya aprobado por Diputados) fuera a comisiones, pero la idea fracasó y se volvió a votar. Tal como había anticipado, Casado volcó la balanza a favor del Ejecutivo.

La reforma del estatuto implica cambios a la hora de establecer quiénes son los empleados que tienen estabilidad laboral y cómo se calculan las indemnizaciones. También elimina cláusulas como la que permitía heredar cargos en el Estado provincial.

El conjunto de los gremios se resistía a este proyecto e hizo una manifestación en las puertas de la Legislatura. También hubo duras recriminaciones entre el oficialismo y la oposición en el recinto.

Los puntos más importantes de la reforma

Uno de los ejes centrales de la reforma es la modernización de los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73. Se amplía el alcance de la normativa para incorporar al personal que hasta ahora estaba excluido de la carrera administrativa, con el objetivo de garantizar un marco regulatorio uniforme y equitativo para todos los trabajadores del Estado.

En esa misma línea, se crea una nueva categoría dentro de la planta de personal: los agentes interinos. Esta figura se apoya en la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad “impropia”, similar a la contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo, aunque diferenciada de la estabilidad plena de los empleados permanentes.

El propósito es dar un encuadre más claro a la situación de quienes cumplen funciones bajo esta modalidad, con derechos reconocidos pero sin equiparación total con los agentes efectivos.

La reforma también introduce precisiones en torno a la estabilidad laboral y los efectos de las sanciones. Los agentes de planta permanente, con estabilidad propia, mantienen el derecho a la reincorporación una vez cumplidas las sanciones o suspensiones. En cambio, los interinos y contratados, con estabilidad impropia, no gozan de ese derecho automático, lo que delimita con mayor claridad sus condiciones de empleo.

Otro aspecto relevante es la eliminación de disposiciones que en la práctica otorgaban a ciertos cargos un carácter casi hereditario, algo considerado contrario a los principios republicanos y constitucionales. Con esta medida, se busca reforzar la igualdad de acceso a la función pública y erradicar privilegios incompatibles con la transparencia de la administración estatal.

En materia de protección económica, se actualizan las normas sobre indemnizaciones: a partir de ahora, el plazo máximo para efectivizar su pago será de 30 días, con el fin de evitar demoras que perjudiquen a los trabajadores en casos de desvinculación.

Asimismo, se modifican los criterios de cómputo de la antigüedad. Solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia y con aportes previsionales, quedando excluidas las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios u otras figuras autónomas. Esto busca dar mayor coherencia al sistema previsional y evitar distorsiones en el cálculo de beneficios laborales.

En paralelo, se eliminan procedimientos recursivos obsoletos y se establece que el trámite administrativo común será el previsto por la Ley 9003. La medida simplifica los mecanismos de impugnación y recursos, alineándolos con el esquema actual de la administración pública.

A su vez, se mantiene la posibilidad de acceder a los recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, agotada esa vía, recurrir a la acción procesal regulada por la Ley 3918.

En síntesis, la reforma actualiza un estatuto que regulaba el empleo público desde hace más de medio siglo. Al incorporar nuevas figuras, diferenciar derechos según la situación laboral, eliminar privilegios y adaptar el régimen a criterios de responsabilidad fiscal y a la jurisprudencia vigente, Mendoza busca consolidar un sistema más claro, justo y acorde a las necesidades actuales de la administración estatal.