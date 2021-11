El Senado convertirá hoy en ley el Presupuesto 2022, Avalúo e Impositiva sin acuerdo con el Frente de Todos

La Cámara de Senadores de la provincia convertirá en ley los proyectos económicos que regirán el año que viene en Mendoza. Se trata del Presupuesto 2022, Avalúo e Impositiva, que tuvieron el 20 de octubre pasado media sanción en Diputados, y hoy ocurrirá lo mismo en la Cámara Alta.

Sin embargo, el frente Cambia Mendoza aprobará estas leyes casi en soledad, teniendo en cuenta que no contará con el apoyo tanto del principal espacio opositor, el Frente de Todos, como tampoco del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Si bien contará naturalmente con la mayoría simple para aprobar las leyes, al oficialismo no le alcanzará para tener los dos tercios necesarios para poder aprobar el pedido de roll over para el año que viene, es decir, la posibilidad de renegociar las deudas que vencen en 2022, que son aproximadamente $18.000 millones.

Tanto Cambia Mendoza como el Frente de Todos han admitido que el diálogo está cortado, y no hubo posibilidad de acuerdos, teniendo en cuenta que también se está atravesando la campaña electoral, en la que los mendocinos elegiremos legisladores nacionales y provinciales el próximo 14 de noviembre.

CRÍTICAS CRUZADAS

Por parte del Frente de Todos, destacaron ayer a Los Andes que “no ha habido convocatoria” por parte del oficialismo, por lo que “está cerrada” la chance de poder llegar a algún tipo de entendimiento.

La semana pasada, de hecho, Ilardo y el jefe de bloque en Diputados, Germán Gómez, dieron una conferencia de prensa en conjunto adelantando el voto negativo del peronismo si seguía el mismo proyecto, prácticamente sin modificaciones, y acusaron al Gobierno de presentar “un dibujo” del Presupuesto, que “no refleja la realidad de lo que viven los mendocinos”.

También habló la presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, quien señaló que “la realidad con el Presupuesto es que el Gobernador (Rodolfo Suárez) no llamó ni quiso ningún diálogo. Ordenó el tratamiento en Diputados para que sucediera esto, con una estrategia electoral. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los problemas de los mendocinos al recinto, pero no estaban en ese Presupuesto. Al no llamar al dialogo tuvimos que decir que no”, agregó.

Asimismo, expresó que esas cosas ocurren “cuando se quiere tratar un Presupuesto en medio de la campaña electoral y victimizarse, que es la única política que hace”, en referencia a Suárez, sobre quien dijo que es quien tiene que poner “sensatez y llamar al diálogo”, y agregó que “está ausente y juega a la mala política. La buena política es la que le soluciona los problemas a la gente”. También dijo en una entrevista con Los Andes el domingo pasado que “no hubo llamado por el tema presupuestario. Hicimos acciones mostrando voluntad”.

Por otro lado, referentes de Cambia Mendoza en el Senado sostuvieron a Los Andes que no entienden la postura del peronismo y aseguraron que “les hace mal a las aspiraciones de sus candidatos” en las elecciones del 14 de noviembre.