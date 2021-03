El sector de De Marchi acusa al radicalismo de “interferir” en la interna del Pro

La interna dentro del Pro en Mendoza sigue levantando la temperatura. Y es que, luego de las apelaciones que el senador Pablo Priore hiciera a la Justicia Electoral denunciando “impericias e irregularidades” de parte del oficialismo, el sector que encabeza el actual presidente del partido, Omar De Marchi, acusó explícitamente al radicalismo (su socio en Cambia Mendoza) de estar detrás de la candidatura interna de Priore y su “show mediático orquestado por la UCR”.

De acuerdo a Álvaro Martínez, el candidato de De Marchi a sucederlo, “la modalidad de algunos dirigentes del radicalismo de inferir en la vida de otros partidos políticos no es nueva. Por eso la disputa es entre quienes quieren transformar al Pro en satélite de la UCR y entre quienes queremos consolidar un Pro fuerte y con carácter”.

“Siempre tuvimos voluntad de diálogo y de evitar una interna ya que creemos que es momento de estar juntos, solucionado los problemas de los mendocinos. Pero lo que debería ser un proceso tranquilo, se transformó en un show mediático de Pablo Priore, orquestado por la UCR”, indicó Martínez a través de la red social Twitter.

Priore apeló a la Junta Electoral por "irregularidades" en el ala oficialista/Legislatura Mendoza

El actual diputado provincial acusó a Priore de buscar “difamar” a De Marchi presentando denuncias falsas con “firmas extrañas”, es decir presentando una lista de supuestos afiliados truchos para a competir por un cargo partidario.

Martínez, en una reciente entrevista con Los Andes, aseguró que Priore no tiene intenciones de competir: “Lo conocemos hace mucho y estamos acostumbrados a las mentiras. Lo que él denuncia es mentira porque si no respetáramos lo que dice la Junta Electoral y la carta orgánica no podríamos presentar nuestra lista. Aquellos errores que la Junta Electoral nos marcó los hemos subsanado. En cambio Priore aún no presenta su lista”.

Ante las palabras del diputado, el senador le respondió a Martínez negando las afiliaciones truchas: “Ya es expedirá la Justicia”. Aseguró que “acá no hay show” sino “delitos que se van a investigar”.