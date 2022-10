El secretario de Derechos Humanos se sumó a las críticas contra Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue sumando críticas en contra por el operativo que llevó adelante en Villa Mascardi contra la comunidad mapuche. Esta vez quién lo cuestionó fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos también manifestamos nuestro desacuerdo para armar un comando para este tipo de problemática, lo único que tenemos que hacer es asistir a la justicia”, dijo en declaraciones realizadas en Santa Rosa, La Pampa.

Pietragalla visitó la provincia para supervisar la construcción de un Parque de la Memoria en la capital pampeana. Está ubicado a un costado de la Seccional Primera, en e ingreso a la ciudad. Allí funcionó un centro de torturas y el principal grupo de tareas que actuó en la provincia durante la dictadura.

Pietragalla habló del desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi . Criticó a la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez por el traslado de las mujeres mapuches al penal de Ezeiza. A esa decisión apuntó la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta cuando pegó el portazo y dejó el gabinete de Alberto Fernández.

“No estamos de acuerdo con la decisión que tomó el Poder Judicial con las personas detenidas”, enfatizó.

Pietragalla defendió lo que hizo la secretaría de Derechos Humanos a su cargo en el conflicto mapuche por la toma de Villa Mascardi. Incluso dijo que estaba todo listo para darle esas tierras, pero que fue esa comunidad Lafken Winkul Mapu la que desertó de las negociaciones.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Foto Federico Lopez Claro

“Se llevó adelante, durante un año y medio, reuniones de trabajo con la comunidad y con el Poder Judicial que tenía la causa. El Estado Nacional arbitró todos los medios para reglamentar esas tierras y la permanencia de ellos en ese lugar, hasta que ellos se bajaron de la negociación”, dijo.

“Se hizo un esfuerzo muy grande para que ellos puedan tener legalmente esas tierras, que sean relevadas por el INAI y poder registrar a la comunidad y que sea como tantas comunidades más, para acceder a esas tierras legalmente”, afirmó Pietragalla.

“Ellos plantean cuestiones ancestrales. Hay una machi, la única que tiene el país y ella declaró que ese lugar es sagrado. Nosotros hicimos todo el esfuerzo y fue la misma comunidad que se bajó de la negociación, al no querer registrarse en el INAI como comunidad y todo quedó en manos del Poder Judicial”, dijo el funcionario nacional.

Polémica por el desalojo

Pero después de refirió al operativo de desalojo de Villa Mascardi. “Las mujeres embarazadas y los niños quedaron en Bariloche y fueron trasladadas tres mujeres a Ezeiza. Obvio, yo no estoy de acuerdo con ese traslado”, dijo.

“Se lo planteamos a la jueza y a partir de que ella no nos atiende. Post operativo de desalojo, empezamos a tener comunicaciones y mantener nuestras diferencias con las decisiones que se iban tomando. Pero es el Poder Judicial el que tomó las decisiones, no el Ejecutivo Nacional”, enfatizó Pietragalla.

Consultado por la renuncia de Gómez Alcorta, como consecuencia de estos hechos, Pietragalla sostuvo que “el Poder Judicial fue el que tomó la decisión de cómo se llevaba esto adelante. Desde la Secretaría de Derechos Humanos también manifestamos nuestro desacuerdo para armar un comando para este tipo de problemática, lo único que tenemos que hacer es asistir a la justicia”.

El comando conjunto entre la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria armado por el ministro Aníbal Fernández fue el paso previo a la decisión de la jueza Domínguez de ordenar el desalojo.

El conflicto mapuche divide al Gobierno. Desde La Cámpora también criticaron las decisiones del presidente Fernández: hablaron de la “militarización” de Villa Mascardi. La vicepresidenta Cristina Kirchner prefirió el silencio: privilegia su relación con el senador nacional Alberto Weretilneck -jefe del partido Somos Río Negro, que gobierna esa provincia con Arabella Carrera- clave en el proyecto para ampliar la Corte Suprema y el quórum en el Senado.

Cuestionamientos a Bullrich

Pietragalla insistió en marcar las diferencias con el gobierno de Mauricio Macri y la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nosotros garantizamos que no haya armas letales. Me puse en contacto con el ministro de Seguridad cuando supimos que iba a haber un desalojo. No hubo persecución sobre las personas. Cuando hubo persecución, fue en el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich tomó la decisión de decirle a Gendarmería que entre a la comunidad y persiga a los miembros de la comunidad, donde murió Santiago Maldonado”, afirmó.

“Ahora Gendarmería hizo un desalojo, por orden judicial, en un terreno específico. Hay varios de la comunidad que se fueron del lugar a la montaña. No hay una persecución de esas personas, no se las está persiguiendo para detenerlas, porque es lo que garantizamos. Y garantizamos que nadie entre con armas letales”, dijo Pietragalla.

Consultado sobre si Gómez Alcorta analizó mal la situación, Pietragalla dijo: “Eli es una amiga, no sé por qué renunció. Es una amiga que respeto. Lo que denuncia Eli fue el traslado y el trato de estas mujeres, que son una clara violación a los Derechos Humanos. Y nosotros lo sabemos y recomendamos a los peticionarios y a los abogados, que hagan las distintas presentaciones en el Poder Judicial y también en organismos internacionales, de Derechos Humanos”.

Pero Pietragalla buscó marcar sus diferencias con Gómez Alcorta. “No comparto que hubo ‘graves violaciones de Derechos Humanos’. Hubo mucha información falsa, por ejemplo, decían que la mujer embarazada estaba en el penal de Ezeiza y nunca fue trasladada a ese penal”, dijo.